疫情暴力討債增加 過年前全國掃黑抓250人

警政署過年前全國掃黑，因應新冠肺炎疫情影響經濟，不少人借高利貸後遭施暴，加強打擊暴力討債，查獲竹聯幫、天道盟、四海幫等治平目標40人、手下成員210人，查扣不法獲利789萬元。

警方調查，天道盟不倒會二林分會長李姓男子（47歲）放高利貸後暴力討債，2018年指揮小弟在彰化縣開車衝撞被害人致昏迷、肋骨骨折，又追殺至高雄市毆打到腦震盪，另開車自撞、謊報汽車失竊詐保400萬元。彰化縣刑警大隊本月2日檢肅16人，檢方聲押李等2人，其餘犯嫌2至10萬元交保。

天道盟天蘆會長陳姓男子（51歲）在新北市擔任宮廟主委，以旗下幹部成立土地開方公司為據點，涉及多起暴力討債，去年2月強押被害人至新北某公司打到腎衰竭。刑事局偵一大隊第一隊上月27、28日拘提陳等10人，檢方令3至20萬元交保。

另外，邱姓男子（54歲）自稱統促黨捍衛中華道統文化工作副隊長，在台北市經營宮廟，去年9月找包商裝修，以工程延誤、補貼香油錢逼簽本票，威脅槍擊至殘廢得手70萬元。刑事局偵二大隊第三隊上月27日查獲7人，檢方命5至15萬元交保。

警方是從上月28日至昨天掃黑，到案犯嫌背景有竹聯幫地堂、和堂、仁堂、雷堂、虎堂，與天道盟天蘆會、太陽會、不倒會，以及四海幫海亮堂、海豪堂，另有統促黨成員涉及6案。