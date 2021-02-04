苗栗警方聯合友軍肅槍 父子、兄弟檔攜手建功

苗栗警方結合警政署刑事警察局中打中心、保二總隊、新竹市刑大等友軍積極肅槍，一個月內查獲23枝非法槍械，其中不乏警界父子檔、兄弟檔合作辦案建功，成為話題。

苗栗縣警察局因應110年加強重要節日安全維護工作及農、漁會選舉，近1個月來積極展開肅槍工作，查獲涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例9件10人及非法槍械23枝，成果豐碩。

部分案件為苗栗縣刑警大隊與刑事局中部打擊犯罪中心、警政署保二總隊、新竹市刑警大隊等單位共同發揮偵查能量進而偵破。

其中，苗栗縣刑大偵查佐邱宏達甫升任竹南分局偵查隊小隊長，今天報到，他與任職警政署保二總隊刑警大隊警員的兒子邱柏澄，聯手偵破翁姓男子（39歲）非法持有槍械案，在高雄、花蓮等地起獲空氣槍14枝，其中2枝經鑑驗具殺傷力，其餘12枝如加裝關鍵零件亦具殺傷力，父子倆首度合作辦案就有亮麗斬獲。

邱宏達指出，自己從警32年，辦案經驗較豐富，兒子擅長網路科技偵查，正好可以互補、教學相長；23歲的邱柏澄說，從小看父親抓壞人、為民服務，維護社會治安，總覺得當警察是一分「榮譽、正義的工作」，於是決定報考警專，投入刑警工作，會努力向「學長」討教辦案技巧。

此外，新竹市刑大偵二隊長陳君安與苗栗縣刑大偵二隊長陳君達，則是相差4歲的兄弟檔。陳君達掌握線索有莊姓男子在竹、苗地區擁槍自重，兄弟2人交換情資後，昨天一同前往新竹查獲莊男，起出改造手槍2把、子彈33發。

陳君達另率隊與刑事局中部打擊犯罪中心共同查獲公館鄉劉姓男子上網購買操作槍及槍械零組件，在住處自行研製改造，查獲非制式手槍1枝、槍管2枝、改造子彈成品、半成品及砂輪機、鑽床等改造工具。

苗栗縣長徐耀昌今天會同苗栗縣議會副議長李文斌及多名議員，至警局表揚慰勉辦案同仁辛勞，頒發破案獎金，肯定警察團隊通力合作維護治安，讓鄉親安心過好年。