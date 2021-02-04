亂講話致大姐頭分手 男屁股遭開槍警破門逮人

宜蘭蘇澳鎮陳姓女子與鍾姓男子因有嫌隙，日前陳女夥同多名友人尋仇，在蘇澳鎮福德路段發現鍾男後，陳女竟持槍朝鍾男腿部射擊，案發後逃離現場，警方獲報後組成專案小組，昨天兵分多路搜索，逮捕陳嫌在內等12人到案，起獲改造槍枝、子彈、安非他命等，全案依殺人未遂、槍砲彈藥管制條例，移送地檢署偵辦。

警方調查，上月25日上午，陳女懷疑與男友分手，是因鍾男四處放話所致，兩人因此結下樑子，當天上午陳女見鍾男獨自在蘇澳鎮福德路上，先率小弟上前持棍棒毆打鍾男，沒多久陳女，持槍朝鍾男腿部射擊，子彈卡在鍾男腿部，經送醫急救後撿回一命。

陳女等人開槍後，隨即駕車逃離現場，警方獲報後，雙方已一哄而散，事後立即與刑事局組成專案小組，由宜蘭地檢署檢察官林禹宏指揮，掌握犯嫌等人行蹤後，聲請搜索票，昨天動員40多名警力，兵分多路至桃園市逮人，將陳女等12人緝捕到案。

由於陳女等人擁槍，警方不敢大意，出動霹靂小組攻堅，警方偵辦過程，起獲改造槍枝1把、子彈17顆以及安非他命等物，今依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪移送宜蘭地檢署偵辦。