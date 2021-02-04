快訊

國三南下南港交流道 大貨車失控側翻造成大塞車

25元買飲料中千萬！11、12月期統一發票中獎名單出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亂講話致大姐頭分手 男屁股遭開槍警破門逮人

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導

宜蘭蘇澳鎮陳姓女子與鍾姓男子因有嫌隙，日前陳女夥同多名友人尋仇，在蘇澳鎮福德路段發現鍾男後，陳女竟持槍朝鍾男腿部射擊，案發後逃離現場，警方獲報後組成專案小組，昨天兵分多路搜索，逮捕陳嫌在內等12人到案，起獲改造槍枝、子彈、安非他命等，全案依殺人未遂、槍砲彈藥管制條例，移送地檢署偵辦。

警方調查，上月25日上午，陳女懷疑與男友分手，是因鍾男四處放話所致，兩人因此結下樑子，當天上午陳女見鍾男獨自在蘇澳鎮福德路上，先率小弟上前持棍棒毆打鍾男，沒多久陳女，持槍朝鍾男腿部射擊，子彈卡在鍾男腿部，經送醫急救後撿回一命。

陳女等人開槍後，隨即駕車逃離現場，警方獲報後，雙方已一哄而散，事後立即與刑事局組成專案小組，由宜蘭地檢署檢察官林禹宏指揮，掌握犯嫌等人行蹤後，聲請搜索票，昨天動員40多名警力，兵分多路至桃園市逮人，將陳女等12人緝捕到案。

由於陳女等人擁槍，警方不敢大意，出動霹靂小組攻堅，警方偵辦過程，起獲改造槍枝1把、子彈17顆以及安非他命等物，今依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪移送宜蘭地檢署偵辦。

警方指出，強烈遣責各項暴力行為，對於任何不法犯行必依法究辦，為落實政府掃蕩非法槍械、毒品，淨化社會治安之決心，將持續追查本案槍枝及毒品來源，以遏止犯罪亂源，維護縣民安寧、幸福的生活環境。

警方經多日蒐證，掌握陳嫌等人行蹤後，昨天出動霹靂小組攻堅逮人。記者張議晨／翻攝
警方經多日蒐證，掌握陳嫌等人行蹤後，昨天出動霹靂小組攻堅逮人。記者張議晨／翻攝
警方經多日蒐證，掌握陳嫌等人行蹤後，昨天出動霹靂小組攻堅逮人。記者張議晨／翻攝
警方經多日蒐證，掌握陳嫌等人行蹤後，昨天出動霹靂小組攻堅逮人。記者張議晨／翻攝
警方經多日蒐證，掌握陳嫌等人行蹤後，昨天出動霹靂小組攻堅逮人。記者張議晨／翻攝
警方經多日蒐證，掌握陳嫌等人行蹤後，昨天出動霹靂小組攻堅逮人。記者張議晨／翻攝
警方在陳嫌等人藏匿處所，起獲改造槍枝、子彈等證物。記者張議晨／翻攝
警方在陳嫌等人藏匿處所，起獲改造槍枝、子彈等證物。記者張議晨／翻攝
陳姓嫌犯日前因與鍾男出現嫌隙，不僅動手打人，還開槍射擊鍾男腿部，經警方查緝，順利緝捕到案。記者張議晨／翻攝
陳姓嫌犯日前因與鍾男出現嫌隙，不僅動手打人，還開槍射擊鍾男腿部，經警方查緝，順利緝捕到案。記者張議晨／翻攝

毒品 槍枝 蘇澳

延伸閱讀

宜蘭兩男砸店鬧事 開兩槍被依殺人未遂送辦

台中大雅民宅附健身中心槍擊案 多人傷1人生命垂危

三峽女屍案／開槍棄屍男今判無期徒刑 褫奪公權終身

海上下令傭兵槍殺落海海盜 陸籍船長重判26年

相關新聞

國道一號傳死亡車禍 女駕駛受困車內頭破當場死亡

今天下午2點38分左右國道1號南下251.45k驚傳死亡車禍，1輛自小客車女駕駛載送3名男子，不明原因在內側車道翻覆，3...

亂講話致大姐頭分手 男屁股遭開槍警破門逮人

宜蘭蘇澳鎮陳姓女子與鍾姓男子因有嫌隙，日前陳女夥同多名友人尋仇，在蘇澳鎮福德路段發現鍾男後，陳女竟持槍朝鍾男腿部射擊，案發後逃離現場...

影／春節前掃蕩黑幫 三大幫派被逮45人

新北警方春節前配合警政署及自辦同步掃黑專案行動，發動兩波掃蕩黑幫行動，檢肅竹聯幫、四海幫、天道盟等幫派分子，共逮捕45人...

刑警父子檔聯手 查獲空軍少校住處14支空氣槍

苗栗縣警方今年起獲非法槍械23支，績效亮眼，其中，苗栗縣警局竹南分局偵查隊小隊長邱宏達、保二總隊刑警大隊警員邱柏澄父子檔...

影／屏東遊艇翻船走私物漂「萬里」 釣客釣20公斤毒品

林姓民眾去年5月12日與3名友人至萬里區漁澳路釣魚時，發現海面上漂浮著不明包裹，好奇打撈上岸發現為簡體字印刷之「铁观音」...

外籍學生黑工案 康寧前校長被訴

康寧大學二○一七年間為避免註冊率過低遭減招生名額，涉嫌透過人力仲介招收六十九名斯里蘭卡籍學生，其中五十名學生來台後非法工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。