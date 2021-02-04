刑警父子檔聯手 查獲空軍少校住處14支空氣槍

苗栗縣警方今年起獲非法槍械23支，績效亮眼，其中，苗栗縣警局竹南分局偵查隊小隊長邱宏達、保二總隊刑警大隊警員邱柏澄父子檔，新竹市警局刑警大隊偵二隊長陳君安、苗栗縣警局刑警大隊偵二隊長陳君達兄弟聯手出擊破案，傳為佳話。

苗栗縣警方規畫勤務，統合偵查能量，今年掃蕩改造槍械場所1處，向上溯源1案，起獲非法槍械23支，苗栗縣長徐耀昌、縣議會副議長李文斌及多名議員，今天到警局慰勉，嘉勉並肯定局長周煥興領導團隊，春節前掃蕩非法槍支，穩定治安讓鄉親安心過好年。

其中，邱宏達有32年從警經驗，今年升官小隊長，他經驗傳承，邱柏澄是電腦高手，父子聯手辦案，掌握翁姓空軍少校（39歲）涉嫌持有非法槍械，日前到翁高雄市住處，起獲空氣槍14支，其中2支鑑驗具殺傷力，警方初步排除使用犯案，拿來在家中打鋼板自娛。

另一案苗栗縣局刑大會同新竹縣、市警方2月3日，陳君安、陳君達兄弟聯手，循線在新竹地區查獲仿金牛座手槍2把、子彈33發，全案進一步偵辦中。