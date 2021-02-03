男佯稱廉售iPhone 12詐千萬 刑事局逮人送辦

蔡姓男子因財務問題，在網路廉售iPhone 12新機，初期單支折扣近萬元藉以取信受害者揪團購買，待大批匯款入戶後就提領失聯，逾40人受害、財損上千萬元，刑事局循線逮捕送辦。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第二大隊副大隊長李明道表示，近期iPhone 12手機詐騙案層出不窮，經針對165反詐騙諮詢平台分析發現，有犯嫌利用網路社群平台發布廉售新機買賣訊息，佯稱有特殊管道可取得低於市價的最新款iPhone 12等商品，進行詐騙。

警方調查發現，居住桃園市的28歲蔡姓男子從事3C產品網路買賣，因業績不佳且積欠賭債，看到iPhone12新手機上市搶購商機，自去年10月起於Instagram（IG）等網路社群軟體發布廉售訊息，吸引受害人上當。

蔡男指稱要以每隻便宜新台幣5000至1萬元價格售出，在初期確實有面交且少量出售，藉此取信被害人並達到「好康逗相報（台語）」口耳相傳效果，進而揪團購買。

不過，當被害人匯款後，蔡男以新機熱賣缺貨等理由延遲出貨，直到詐騙款項達一定金額後，就將贓款提領一空，並與買家斷絕聯繫。

初步估計，3個月被害人數超過40人，詐騙金額超過1000多萬元，其中單一受害最高金額為280萬元。

警方經蒐證完成後在今年1月27日執行拘提、搜索，於桃園市新屋區拘提蔡男到案，同時在他住處查扣涉案用iPhone手機1支、金融帳戶2本、記帳手冊2張、手寫筆記1張及現金2萬4000元等贓證物。

全案訊後，將蔡男依涉詐欺罪嫌移送台北地方檢察署偵辦，法院裁定以2萬元交保。