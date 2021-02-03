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兄弟檔詐團推銷靈骨塔「湊一套」 30名老人被騙4千萬

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

陳姓兄弟涉嫌推銷靈骨塔位等殯葬產品給老人，宣稱可高價轉賣卻未依約協助交易，2年來向30餘人騙走4000多萬元；刑事局分兩波拘提兄弟檔等18人依詐欺、組織犯罪防制條例罪嫌移送，檢方聲押13人獲准。

警方調查，33歲陳姓男子夥同小1歲弟弟，前年初起在台北市北投區成立殯葬公司，透過不明管道取得已倒閉公司股東名單，致電謊稱協商賠償，可憑股票憑證加手續費換靈骨塔位，或直接聯繫持有殯葬產品的老人推銷，由公司業務約出見面洽談，稱有買家願高價收購。

被害人交付現金購買塔位後，業務以買家只接受特定數量、或需要其餘殯葬產品「湊成一套」，不斷慫恿加購骨灰罐、內膽、牌位、寶石鑑定書或塔位土地權狀，還以協助「節稅」名義要錢，得手現金後未協助轉賣便斷絕聯繫。

有被害人去年中赴新北地檢署提告，刑事局偵七大隊第一隊接獲交查，去年12月2日搜索公司及犯嫌住處，拘提陳姓兄弟等9人，上月20日再拘9人。陳姓兄弟否認行騙，稱單純賣殯葬產品，但有業務坦認根本沒買家。

被害人多為老人，集中在台北、新北、桃園市，其中新北7旬林姓婦人被騙1900萬元最多，她購買大量塔位、內膽、土地權狀等，積蓄一空。

警方查扣塔位買賣契約書、骨灰罈提貨單、殯葬產品價目表、客戶訂單等資料，持續清查被害人。

陳姓兄弟涉嫌推銷靈骨塔位等殯葬產品給老人，宣稱可高價轉賣卻未依約協助交易，騙得4000多萬元，刑事局查扣殯葬產品價目表等資料。記者李奕昕／攝影
陳姓兄弟涉嫌推銷靈骨塔位等殯葬產品給老人，宣稱可高價轉賣卻未依約協助交易，騙得4000多萬元，刑事局查扣殯葬產品價目表等資料。記者李奕昕／攝影
陳姓兄弟涉嫌推銷靈骨塔位等殯葬產品給老人，宣稱可高價轉賣卻未依約協助交易，騙得4000多萬元，刑事局拘提兄弟檔等18人。記者李奕昕／翻攝
陳姓兄弟涉嫌推銷靈骨塔位等殯葬產品給老人，宣稱可高價轉賣卻未依約協助交易，騙得4000多萬元，刑事局拘提兄弟檔等18人。記者李奕昕／翻攝
陳姓兄弟涉嫌推銷靈骨塔位等殯葬產品給老人，宣稱可高價轉賣卻未依約協助交易，騙得4000多萬元，刑事局查扣殯葬產品價目表等資料。記者李奕昕／攝影
陳姓兄弟涉嫌推銷靈骨塔位等殯葬產品給老人，宣稱可高價轉賣卻未依約協助交易，騙得4000多萬元，刑事局查扣殯葬產品價目表等資料。記者李奕昕／攝影

新北 詐欺 北投

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