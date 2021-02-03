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影／南投原鄉防搶演練超爆笑 樂團遭搶大唱「浪子回頭」

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

農曆春節將屆，南投縣仁愛警分局結合當地農會進行防搶演練，為符合原鄉特性，使用獵槍行搶，而歹徒打劫時沒拿好贓款灑滿地，仍塞錢給志工，過程豪邁得有喜感，更逗趣的是，歹徒起貪念行搶門口樂團打賞箱失風逮遭，被以「浪子回頭」一曲狠酸，警世感十足，分局長莊順智今則呼籲民眾，要留意存提款安全。

「阿姨，我要跟你拿錢啊！」由仁愛警方扮演的2名搶匪，若無其事地假裝要提款，很有禮貌的問候櫃台行員後，隨即拿出預藏在吉他袋內的獵槍，大聲威嚇現場人員，要求將現鈔裝進紙袋，疑因現場警鈴大作，歹徒太緊張一時手滑沒拿好紙袋，整個贓款弄翻在地，急忙逃出門口，還好心塞錢給志工，過程緊張卻逗趣。

而因贓款幾乎都散在農會櫃台前內，搶匪心有不甘，離開前覬覦門口「土石流樂團」的打賞箱，停頓行搶因此被警方快速打擊部隊圍捕壓制；爆笑的是，被搶的樂團看見歹徒被抓，突然開唱以「浪子回頭」一曲送給搶匪，狠酸警惕要他們改邪歸正，浪子回頭；生動逗趣的防搶演練也讓在場民眾，直呼警方創意十足。

仁愛警分局表示，防搶演練除追求過程逼真，更要有效增進金融機構工作人員及民眾增進防搶意識，所以透過原鄉詼諧的方式來呈現，而在警匪搶案扮演街頭藝人開唱的亮點「土石流樂團」，其實全都是仁愛警分局員警，他們能歌能唱，也藉由歌聲和音樂來警惕心懷不軌的人不要做惡，一定要浪子回頭。

仁愛分局長莊順智今則說，透過模擬演練來提高金融機構行員對可疑人物的警覺和應變能力，同時強化員警因應搶案的突發執勤和緊急處理能力；另，該分局近期也會同轄內各家金融機構進行安全檢測，同時呼籲民眾要留意存提款安全。

南投縣仁愛警分局防搶演練，搶劫過程豪邁逗趣，當地警組成的「土石流樂團」還開唱。圖／仁愛警分局提供
南投縣仁愛警分局防搶演練，搶劫過程豪邁逗趣，當地警組成的「土石流樂團」還開唱。圖／仁愛警分局提供
南投縣仁愛警分局結合當地農會進行防搶演練，為符合原鄉特性，使用獵槍行搶。圖／仁愛警分局提供
南投縣仁愛警分局結合當地農會進行防搶演練，為符合原鄉特性，使用獵槍行搶。圖／仁愛警分局提供

樂團 贓款 農會

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