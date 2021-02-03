宜蘭兩男砸店鬧事 開兩槍被依殺人未遂送辦

宜蘭縣田姓、林姓男子，去年7月涉嫌在蘇澳鎮某餐廳砸店，事後雙方相約談判，又對陳姓男子開兩槍回擊，案經警方查緝，昨天掌握兩人犯案證據後收網，被依殺人未遂罪嫌送辦，昨深夜宜蘭地方法院裁定准押，至於其餘兩名共犯，警方繼續追緝中。

去年7月15日，田男、林男與陳姓男子出現口角糾紛，晚間在蘇澳鎮一家餐廳碰頭，雙方人馬叫囂互嗆，還砸毀店內桌椅、餐具，警方獲報後到場，在場男子閉談砸店一事。

事發沒多久，7月27日，田男夥同林男等多名友人，在蘇澳鎮頂寮碰到陳男，田、林等人先持安全帽毆打陳男，之後趁陳男逃跑時，田男竟掏槍開兩槍回擊，所幸並未擊中陳男，警方獲報後到場，循線展開追緝。