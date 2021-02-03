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宜蘭兩男砸店鬧事 開兩槍被依殺人未遂送辦

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導

宜蘭縣田姓、林姓男子，去年7月涉嫌在蘇澳鎮某餐廳砸店，事後雙方相約談判，又對陳姓男子開兩槍回擊，案經警方查緝，昨天掌握兩人犯案證據後收網，被依殺人未遂罪嫌送辦，昨深夜宜蘭地方法院裁定准押，至於其餘兩名共犯，警方繼續追緝中。

去年7月15日，田男、林男與陳姓男子出現口角糾紛，晚間在蘇澳鎮一家餐廳碰頭，雙方人馬叫囂互嗆，還砸毀店內桌椅、餐具，警方獲報後到場，在場男子閉談砸店一事。

事發沒多久，7月27日，田男夥同林男等多名友人，在蘇澳鎮頂寮碰到陳男，田、林等人先持安全帽毆打陳男，之後趁陳男逃跑時，田男竟掏槍開兩槍回擊，所幸並未擊中陳男，警方獲報後到場，循線展開追緝。

經半年多的追查，警方於昨天收網，逮捕田男、林男等人，當場查扣改造手槍及子彈成品、槍機、槍身等半成品。但田男矢口否認犯行，因全案仍有犯嫌在逃，檢方向地院聲押獲准，至於未到案共犯，目前仍在偵辦中。

田姓、林姓男子被宜蘭地方法院裁定收押。記者張議晨／攝影
田姓、林姓男子被宜蘭地方法院裁定收押。記者張議晨／攝影

蘇澳 餐具 殺人

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