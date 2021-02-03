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販毒集團24小時外送！門票、寵物美容當暗語 10人遭訴

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市刑大去年初透過一名藥腳線索，查出宋姓男子為首的販毒集團利用微信販毒，並以販售「迪士尼門票」、「寵物美容」等名目當暗語掩護，實際上販售毒咖啡、K他命，全案經多月蒐證，發現宋的集團分工細膩，有金主、總機、會計、倉儲、小蜜蜂等角色分工，全案去年收網，查獲超過7公斤的毒品，台中地檢署偵結，依毒品與組織犯罪起訴，警方表示，過去販毒要查獲集團並不容易，此件是少見販毒有以組織起訴的案件。

據調查，宋姓男子（26歲）是台東人，他在去年間擔任金主角色，找朋友組成販毒集團，透過手機通訊軟體微信，在網路上兜售毒品，宋的販毒群組都是以藥腳認識，以「一個拉一個」的方式加入群組，為避免販毒資訊露餡，宋等人還會以販售「迪士尼樂園門票」、「哈士奇寵物美容」等名目當暗語掩護。

台中市刑大偵四隊獲報後，展開蒐證，發現宋的販毒集團分工細膩，從金主、通訊客服、總機、送貨補貨到會計人員、倉儲都有，負責保管毒品的倉儲人員藏身在大樓內，還會不定時的更換地點，增加警方查緝難度，另外，宋也強調「24小時服務不中斷」，負責送貨的小蜜蜂還分為早晚班，只要藥腳有需求，隨時可送貨。

警方掌握宋等人由上到下的組織分工，以及藏身地點後，一次收網抓人，查扣毒咖啡989包（重7.03公斤）、K他命（7.6公克），宋等人承認涉案，不過卻未交代毒品來源，全案移送台中地檢署後，檢方偵結，依毒品、組織犯罪起訴涉案10人。

檢方偵辦後認為，該販毒集團已經具備有相當之「持續性、牟利性」，因此依販毒罪嫌起訴外，同時依可處3年以上、10年以下徒刑的組織犯罪防制條例，起訴宋男及其共犯，並一併請求法院斟酌使令入勞動場所強制工作，毒品案中為少見的重刑處分。

台中市刑大偵四隊破獲以宋姓男子為首的販毒集團，查獲超過7公斤的毒咖啡、K他命等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大偵四隊破獲以宋姓男子為首的販毒集團，查獲超過7公斤的毒咖啡、K他命等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大偵四隊破獲以宋姓男子為首的販毒集團，查獲超過7公斤的毒咖啡、K他命等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大偵四隊破獲以宋姓男子為首的販毒集團，查獲超過7公斤的毒咖啡、K他命等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大偵四隊破獲以宋姓男子為首的販毒集團，查獲超過7公斤的毒咖啡、K他命等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大偵四隊破獲以宋姓男子為首的販毒集團，查獲超過7公斤的毒咖啡、K他命等贓證物。記者陳宏睿／翻攝

販毒 毒品 微信

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