獨／台中大亂鬥工廠疑違建 中部老牌博奕集團疑涉其中

台中市大雅區某私人廠房改建籃球場等設施，1日晚間傳出多人持空氣槍、刀棍大亂鬥，釀1死6傷，仍有4人在逃，警方對案發原因三緘其口，外界風聲是因「賭」而起，其中一名涉案人，被查出與知名老牌線上博奕集團有關，檢警已高度關注，另外附近居民也爆料，該塊是農地，地主去年賣出後，新地主蓋起鐵皮工廠，但出入分子複雜，還曾看過傳播妹出入，懷疑是私人招待所，「感覺出事也是早晚而已」。

台中大雅區工廠1日晚間發生的聚眾鬥毆案，檢方2日漏夜偵訊後，聲押7人，查出涉案林姓男子從北部南下尋仇，才鬧出人命，不過林對於糾紛因何而起，始終多所保留。

據透露，該起聚眾鬥毆案件中，其中一名涉案人與知名老牌博奕集團成員有關連，該線上博奕集團以中部為主要活動地點，在業界頗具知名度，過去也被檢警查獲多次，但仍屹立不搖，近來該集團已鬧得沸沸揚揚，又浮上台面，已被檢警掌握，如今又鬧出命案，更讓檢警重視，要查個水落石出。

當地居民表示，該處工廠前身是一塊農地，占地約五百多坪，去年地主才賣給一個「市區來的」人，但當時地主對買家背景未多作描述。

不過去年間，新地主將農地就蓋成一間鐵皮工廠，雖然工廠內有籃球場等運動設施，外界看來很單純，但實際上，居民就常看到，深夜時有跑車出入，大量陌生分子，出入分子不單純，甚至有傳出有傳播妹進出，懷疑該處工廠是只是以「運動設施」掩人耳目，實際上是招待客人的私人招待所。

居民說，當時附近居民就有討論，一間偌大的廠房只有蓋籃球場等設施，十分奇怪，加上出入成員多又雜，「感覺出事只是早晚的事，沒想到就真的發生鬥毆打死人的案件」。