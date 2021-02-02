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影／發現金融詐團假投資 寫「拎北要開C300」自我激勵
王姓男子涉嫌組詐騙集團上網招攬投資比特幣、黃金或外匯，收款後不出金；刑事局研判逾20人受害，正在清查財損，上月搜索位於宜蘭縣的詐團機房，陸續拘提王等14人依詐欺、組織犯罪防制條例罪嫌解送，檢方聲押禁見10人獲准。
警方調查，20歲王姓男子等人去年10月起成立「發現金融」投資網站，透過臉書、IG貼文，分享投資獲利心得，以正妹照吸引男網友關注，聊天後邀請給付1千元「試玩」。
被害人匯款至人頭帳戶或線上刷信用卡，被加入LINE投資群組；犯嫌假扮投資客在群組稱「今天又賺錢了」、「跟著老師操作保證獲利」，說服被害人投資，接著網站顯示獲利畫面，誘使加碼給錢。
刑事局偵四大隊第三隊接獲線報，鎖定詐團承租宜蘭縣蘇澳鎮一棟3層樓透天厝當機房，上月12日出動除暴特勤隊爬梯從2樓攻堅拘提8人，後續在桃園市等地拘提王等6人。犯嫌多坦承行騙。
犯嫌在機房擺放紙板寫上「拎北要開C300」、「努力再努力」，以買賓士車自我激勵。警方查扣手機、電腦設備，通知3名被害男子，共被騙20萬元，檢視LINE群組研判多人受騙，將通知釐清，並清查人頭帳戶。
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