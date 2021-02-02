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假投資真詐財 刑事局攻破隱身透天厝機房逮14嫌

中央社 / 台北2日電

以王姓男子為首的假投資電信詐欺機房隱身宜蘭一處透天厝，成員以美女圖在交友軟體隨機尋找被害人，並吹捧可保證獲利5倍誘騙加入會員，初估數十人受害，刑事局逮14嫌送辦。

刑事警察局今天舉行破案記者會，偵查第四大隊副大隊長何明賢表示，去年10月接獲線報指20歲王男等人涉嫌在台設立假投資電信詐欺機房，並以假投資方式詐騙民眾，隨即和宜蘭縣警察局刑事警察大隊共組專案小組，並報請宜蘭地檢署檢察官指揮偵辦。

專案小組經長期跟監、埋伏、蒐證後發現，以王男為首的詐欺機房於宜蘭縣蘇澳鎮承租一棟透天民宅為據點，成員們利用網路美女圖於社群交友軟體FB、IG隨機尋找受害人。

待雙方建立信任感後，再以「保證5倍獲利、穩賺不賠、以小博大」等術語，吸引被害人加入以黃金、比特幣或外匯為標的的「發現金融」假投資平台，並由其他集團成員偽裝成會員互相吹捧投資獲利成果，當被害人信以為真匯款投資後，詐騙集團便不予出金或直接關閉平台和聯繫方式。

專案小組見時機成熟後，陸續於今年1月12、18、19和26日至詐欺機房攻堅和拘捕，機房現場拘捕6名成員正在從事詐欺行為，另在機房外附近逮捕2名成員。

現場查獲電腦主機13台、電腦螢幕26台、詐欺工作機40支、外接硬碟10顆、監視器主機2台、wifi分享器4台、本票16張等證物。

隨後又陸續執行同案共犯，包括王男在內等6嫌到案；初步了解，全案受害者有數十人，財損金額仍在清查中。

全案將14嫌依涉詐欺罪和違反組織犯罪防制條例送宜蘭地檢署偵辦，宜蘭地院裁定王男等10嫌羈押禁見。

詐騙集團

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