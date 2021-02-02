北部警追咖啡包毒品案 逮4名少年毒販都是高中輟學生

北部地區一警分局日前接獲線報，經數日埋伏跟監，果然在上月27日當場逮到2名毒犯與人進行毒品交易，警方循線追蹤，又再逮捕2名毒販的上游，令警方吃驚的是，這4名毒販竟都是少年，僅讀到高中就輟學，警詢後依毒品防制條例移送少年法庭，由法院裁定收容。

據了解，綽號「小明」、「小天」、「小王」、「小白」的四名少年年紀都介於16至17歲，四人分讀不同高中，日前也已因故輟學，拒絕向警方透露他們是如何認識，又是如何接觸販毒。

警方日前接獲線報，指出「小明」、「小天」在從事販售咖啡包的下游工作，經過數日埋伏跟監，果然在上月27日晚間當場逮到「小明」、「小天」準備與人進行毒品交易，當場查扣10包毒品咖啡包，以及兩人用來聯繫販毒事宜的手機。