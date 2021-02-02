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貪小利代收包裹竟藏2.4公斤海洛因 男涉重刑當場嚇傻
25歲周姓、23歲張姓男子，貪圖1萬5千元代價，幫另名劉姓男子代收包裹，未料郵包內竟夾著2.4公斤的一級毒品海洛因，兩人簽收後隨即被警調查獲，被依據運輸一級毒品罪嫌送辦，最重面臨無期徒刑、死刑等重刑，當場嚇傻，目前辦案人員正向上追查，釐清毒品來源。
據悉，劉男是周男表弟，日前請周男代收包裹，事成後將給1萬5千元作為酬金，但未說明包裹是何物，僅稱是電子煙的「煙彈」，劉還指示周男請友人協助，只須留友人電話、地址，交由其代收即可。
日前，周男找上好友張男，允諾將以7000元代價，請張協助代收包裹，張男原以為是煙彈，不疑有它，但後來收貨時，見大批警調人員上前，才知道取貨內容物竟是一級毒品海洛因，當場嚇傻，馬上辯稱「不清楚裡面是毒品」，辦案人員清查，該批海洛因總重達2.415公斤，兩人馬上被依運輸一級毒品等罪嫌，移送地檢署偵辦。
依據《毒品危害防制條例》，製造、運輸、販賣第一級毒品者，可處死刑或無期徒刑，無毒品前科的周男、張男，未來恐面臨極刑，目前辦案人員正向上追查，釐清毒品來源。
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