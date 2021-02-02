北市刑警涉掉包毒品人口尿液 擬2大過免職

台北市南港警分局偵查隊王姓偵查佐剛交接出毒品人口驗尿工作，仍私下通知毒品人口採尿，分局查出其中1瓶非本人尿液，懷疑王替人掉包脫罪，依偽造公文書、公務員圖利罪嫌函送，擬記2大過免職。

據調查，王姓偵查佐原任偵查隊鑑識小隊，承辦毒品調驗人口強制驗尿業務，最近被調整至外勤小隊，不再負責相關業務。

上月9、10日，新任承辦人休假或下班不在辦公室，王私下通知戴姓男子等3人到分局採尿；分局起疑將3瓶尿液送刑事局檢驗，發現其中1瓶DNA檢體不同。

王否認掉包，稱不知情。分局詢後將他函送士林地檢署調查，認為違法處事圖利他人，生損執法機關聲譽，擬依公務人員考績法第12條、警察人員人事條例第31條免職。