快訊

卜蜂董座：萊豬進口是政治問題 民眾吃到機率很低

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市刑警涉掉包毒品人口尿液 擬2大過免職

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

台北市南港警分局偵查隊王姓偵查佐剛交接出毒品人口驗尿工作，仍私下通知毒品人口採尿，分局查出其中1瓶非本人尿液，懷疑王替人掉包脫罪，依偽造公文書、公務員圖利罪嫌函送，擬記2大過免職。

據調查，王姓偵查佐原任偵查隊鑑識小隊，承辦毒品調驗人口強制驗尿業務，最近被調整至外勤小隊，不再負責相關業務。

上月9、10日，新任承辦人休假或下班不在辦公室，王私下通知戴姓男子等3人到分局採尿；分局起疑將3瓶尿液送刑事局檢驗，發現其中1瓶DNA檢體不同。

王否認掉包，稱不知情。分局詢後將他函送士林地檢署調查，認為違法處事圖利他人，生損執法機關聲譽，擬依公務人員考績法第12條、警察人員人事條例第31條免職。

毒品 警察 公務員

延伸閱讀

家中毛孩安心吃 北市動保處食安檢測結果出爐上網看

北市員警涉偽造文書和圖利 遭免職及函送法辦

春節期間停車注意 北市商圈周遭車格仍收費

年前大掃蕩 台南新營警查獲藥頭藥腳23人起出改造槍彈

相關新聞

台中私人健身房尋仇23人大亂鬥 1死6傷、4人在逃

台中市大雅區昨晚發生集體械鬥案，9名男子帶瓦斯空氣槍和刀棍進入一家鐵皮屋內私人健身房要尋仇，與屋內14人一言不合爆發衝突...

某黨幫派大哥捏造債權逼民 檢警查扣黨旗槍械法辦4人

桃園市疫情擴散，警方持續掃蕩黑道幫派，自稱竹聯幫地堂的66歲溫姓男子，去年7月間率人捏造債權，製造借貸糾紛，逼迫劉姓被害...

北市刑警涉掉包毒品人口尿液 擬2大過免職

台北市南港警分局偵查隊王姓偵查佐剛交接出毒品人口驗尿工作，仍私下通知毒品人口採尿，分局查出其中1瓶非本人尿液，懷疑王替人...

南投民宅惡火竄濃煙 95歲老婦逃生不及被嗆死

南投縣南投市彰南路一段一處民宅今上午10時許從屋內冒出濃煙，路過民眾及鄰居發現後急忙通報119，且回報疑有人員受困，消防...

44歲外送員深夜車禍 噴飛100公尺送醫不治

花蓮吉安鄉今天半夜發生一起死亡車禍，44歲龍姓Ubereat外送員騎機車時，在路口與一台轎車碰撞，外送員遭噴飛約百米遠的...

台南殯儀館外行刑式槍殺殯葬同行 凶嫌依殺人罪起訴

47歲郭姓殯葬業者，去年在台南市立殯儀館前，以行刑式槍殺42歲方姓同行，逃往高雄時被逮，起出改造手槍和17發子彈，他供稱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。