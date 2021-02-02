某黨幫派大哥捏造債權逼民 檢警查扣黨旗槍械法辦4人

自稱中華統一促進黨中央委員竹聯幫地堂分子溫男（中同夥捏造債權，製造借貸糾紛，強搬龜山工廠大型機具當抵償，向警方嗆聲，警方逮捕法辦。記者曾增勳／攝影

桃園市疫情擴散，警方持續掃蕩黑道幫派，自稱竹聯幫地堂的66歲溫姓男子，去年7月間率人捏造債權，製造借貸糾紛，逼迫劉姓被害人簽立本票、讓渡書及借據，強搬龜山1家工廠大型機具抵償，檢警昨逮捕溫等4人，查扣改造手槍、武士刀等證物，今依依組織犯罪、恐嚇取財、妨害自由等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方表示，溫男自稱中華統一促進黨中央委員暨福星黨部主委身分，也是竹聯幫地堂分子，他夥同竹聯幫地堂雙和會長吳男（41歲）、地堂成員江男（44歲）、賴男（28歲）等4人同夥，長期在北部地區從事接受委託索討不良債權從中牟利情事。

去年7月間，溫男該夥利用捏造債權方式，製造借貸糾紛，逼迫劉姓被害人簽立本票、讓渡書及借據，前往被害人在龜山區工廠，強行搬運該廠大型機具抵償，被害人報案，不料溫男該夥竟惱羞成怒向警方叫囂嗆聲「是統促黨幹部」，揚言檢舉警方執勤態度不佳。