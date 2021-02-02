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台南殯儀館外行刑式槍殺殯葬同行 凶嫌依殺人罪起訴
47歲郭姓殯葬業者，去年在台南市立殯儀館前，以行刑式槍殺42歲方姓同行，逃往高雄時被逮，起出改造手槍和17發子彈，他供稱不滿方辦理祖母喪事隨便，報復行凶，檢方偵查終結，依殺人、恐嚇致危害安全及非法持有具殺傷力改造槍彈罪嫌起訴。
檢方指出，郭於2017、2018年間，在台南市忠義路某PUB，以6萬元代價，購得具殺傷力的仿金牛座改造手槍及具殺傷力金屬子彈17顆。
方因郭祖母喪禮承攬事宜而生糾紛，去年10月6日12時與王姓男子至台南市立殯儀館，由郭持裝有子彈槍枝、王則持角鐵下車找方理論，郭先將槍枝放置於身前包包內，後因與方一言不合，郭將槍枝取出後拉滑套上膛，以右手持槍頂住方左顳枕頂部擊發一槍，方旋即倒地，郭、王隨即駕車離去，方經送醫後腦死，12月9日6時51分不治。
檢方指出，郭涉違反槍砲彈藥刀械管制條例中非法持有具殺傷力的改造手槍及子彈罪嫌、恐嚇致危害安全罪嫌、殺人罪嫌，提起公訴，另王則以恐嚇罪嫌起訴。
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