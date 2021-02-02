台南殯儀館外行刑式槍殺殯葬同行 凶嫌依殺人罪起訴

47歲郭姓殯葬業者，去年在台南市立殯儀館前，以行刑式槍殺42歲方姓同行，逃往高雄時被逮，起出改造手槍和17發子彈，他供稱不滿方辦理祖母喪事隨便，報復行凶，檢方偵查終結，依殺人、恐嚇致危害安全及非法持有具殺傷力改造槍彈罪嫌起訴。

檢方指出，郭於2017、2018年間，在台南市忠義路某PUB，以6萬元代價，購得具殺傷力的仿金牛座改造手槍及具殺傷力金屬子彈17顆。

方因郭祖母喪禮承攬事宜而生糾紛，去年10月6日12時與王姓男子至台南市立殯儀館，由郭持裝有子彈槍枝、王則持角鐵下車找方理論，郭先將槍枝放置於身前包包內，後因與方一言不合，郭將槍枝取出後拉滑套上膛，以右手持槍頂住方左顳枕頂部擊發一槍，方旋即倒地，郭、王隨即駕車離去，方經送醫後腦死，12月9日6時51分不治。