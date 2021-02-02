快訊

上周才跟經濟部開會 世界先進副總劉啟光昨晚驟逝

獨／尾牙變調淪地獄 雞排妹淚揭超噁性騷擾真相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南殯儀館外行刑式槍殺殯葬同行 凶嫌依殺人罪起訴

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

47歲郭姓殯葬業者，去年在台南市立殯儀館前，以行刑式槍殺42歲方姓同行，逃往高雄時被逮，起出改造手槍和17發子彈，他供稱不滿方辦理祖母喪事隨便，報復行凶，檢方偵查終結，依殺人恐嚇致危害安全及非法持有具殺傷力改造槍彈罪嫌起訴。

檢方指出，郭於2017、2018年間，在台南市忠義路某PUB，以6萬元代價，購得具殺傷力的仿金牛座改造手槍及具殺傷力金屬子彈17顆。

方因郭祖母喪禮承攬事宜而生糾紛，去年10月6日12時與王姓男子至台南市立殯儀館，由郭持裝有子彈槍枝、王則持角鐵下車找方理論，郭先將槍枝放置於身前包包內，後因與方一言不合，郭將槍枝取出後拉滑套上膛，以右手持槍頂住方左顳枕頂部擊發一槍，方旋即倒地，郭、王隨即駕車離去，方經送醫後腦死，12月9日6時51分不治。

檢方指出，郭涉違反槍砲彈藥刀械管制條例中非法持有具殺傷力的改造手槍及子彈罪嫌、恐嚇致危害安全罪嫌、殺人罪嫌，提起公訴，另王則以恐嚇罪嫌起訴。

檢方指出，郭涉違反槍砲彈藥刀械管制條例中非法持有具殺傷力的改造手槍及子彈罪嫌、恐嚇致危害安全罪嫌、殺人罪嫌，提起公訴。圖／本報資料照
檢方指出，郭涉違反槍砲彈藥刀械管制條例中非法持有具殺傷力的改造手槍及子彈罪嫌、恐嚇致危害安全罪嫌、殺人罪嫌，提起公訴。圖／本報資料照

恐嚇 槍枝 殺人

延伸閱讀

持八種凶器刺殺190處傷口 台南殺母凶嫌：後悔了

2歲女童遭母帶走離家卻溺斃 檢依殺人罪聲押母親

涉及掃射養生館案 36歲男遠離妻小躲屏東新園落網

台南青鯤鯓漁村行刑式槍擊命案 凶嫌主張受酒精影響

相關新聞

台中私人健身房尋仇23人大亂鬥 1死6傷、4人在逃

台中市大雅區昨晚發生集體械鬥案，9名男子帶瓦斯空氣槍和刀棍進入一家鐵皮屋內私人健身房要尋仇，與屋內14人一言不合爆發衝突...

五股66歲工人操作堆高機 翻覆壓頭當場死亡

新北市五股區天乙路一家資源回收廠商，今天上午8時許有1名66歲孔姓男子操作推高機搬運貨物時，不明原因導致堆高機翻覆，壓到...

大雅槍擊15人亂鬥6人死傷 警方掌握所有人身分

台中市大雅區今晚發生槍擊鬥毆案，15人互鬥下有人中槍，有人受到刀傷，警方已掌握15人身分，除了6名傷者外，另9人已被帶回...

台南殯儀館外行刑式槍殺殯葬同行 凶嫌依殺人罪起訴

47歲郭姓殯葬業者，去年在台南市立殯儀館前，以行刑式槍殺42歲方姓同行，逃往高雄時被逮，起出改造手槍和17發子彈，他供稱...

疑老婆跟人跑 人夫撂小弟砸小王家、西瓜刀砍頭10公分

桃園楊姓人夫懷疑妻子和徐姓男子有染，逼徐賠償300萬元了事未果，就找來8名同夥先是到徐母親家砸窗、破壞鐵門恐嚇，再命小弟...

苑裡機車騎士受困轎車底 救出時無生命徵象

苗栗縣苑裡鎮舊社里14鄰附近道路上午8點左右發生機車與轎車的碰撞事故，機車騎士受困在車底，消防局據報派員趕往，將受困的騎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。