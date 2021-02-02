疑老婆跟人跑 人夫撂小弟砸小王家、西瓜刀砍頭10公分

桃園楊姓人夫懷疑妻子和徐姓男子有染，逼徐賠償300萬元了事未果，就找來8名同夥先是到徐母親家砸窗、破壞鐵門恐嚇，再命小弟開車阻攔、持西瓜刀砍傷徐頭部10公分，徐不堪騷擾報警求救，檢方偵結依恐嚇取財未遂、傷害等罪嫌起訴楊等9人。

檢警調查，楊男（47歲）懷疑妻子出軌，和另名徐姓男子發生婚外情，就和徐談判但要求他賠償300萬元未果，去年1月19日找來羅姓（29歲）、楊姓（23歲）、曹姓（47歲）、林姓（43歲）、詹姓（28歲）、薛姓（30歲）及黃姓（28歲）等同夥。

當天下午4點多，8人跑到徐母親在平鎮區住處丟磚頭砸窗、持棍棒破壞鐵捲門等要討債，2月2日楊再指派盧姓小弟（33歲）到徐中壢區住處堵人，盧一下車就拿出西西瓜刀猛砍，造成徐的頭皮有10公分撕裂傷、腹壁挫傷。

警方調閱監視器後掌握身分，將楊等一共8人送辦，檢方訊時，楊辯稱不滿徐男和他妻子有染，才會找同夥到徐母親家砸窗，其餘同夥也均坦承有拿磚頭、球棒破壞，另有監視畫面佐證等。另徐遭砍後也到醫院縫合提出診斷證明，砍人的盧坦承有用西瓜刀行凶，但否認有殺人犯意。