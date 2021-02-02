聽新聞
test
0:00 / 0:00
疑老婆跟人跑 人夫撂小弟砸小王家、西瓜刀砍頭10公分
桃園楊姓人夫懷疑妻子和徐姓男子有染，逼徐賠償300萬元了事未果，就找來8名同夥先是到徐母親家砸窗、破壞鐵門恐嚇，再命小弟開車阻攔、持西瓜刀砍傷徐頭部10公分，徐不堪騷擾報警求救，檢方偵結依恐嚇取財未遂、傷害等罪嫌起訴楊等9人。
檢警調查，楊男（47歲）懷疑妻子出軌，和另名徐姓男子發生婚外情，就和徐談判但要求他賠償300萬元未果，去年1月19日找來羅姓（29歲）、楊姓（23歲）、曹姓（47歲）、林姓（43歲）、詹姓（28歲）、薛姓（30歲）及黃姓（28歲）等同夥。
當天下午4點多，8人跑到徐母親在平鎮區住處丟磚頭砸窗、持棍棒破壞鐵捲門等要討債，2月2日楊再指派盧姓小弟（33歲）到徐中壢區住處堵人，盧一下車就拿出西西瓜刀猛砍，造成徐的頭皮有10公分撕裂傷、腹壁挫傷。
警方調閱監視器後掌握身分，將楊等一共8人送辦，檢方訊時，楊辯稱不滿徐男和他妻子有染，才會找同夥到徐母親家砸窗，其餘同夥也均坦承有拿磚頭、球棒破壞，另有監視畫面佐證等。另徐遭砍後也到醫院縫合提出診斷證明，砍人的盧坦承有用西瓜刀行凶，但否認有殺人犯意。
檢方認為，楊等人行為構成修正後刑法150條聚眾鬥毆、恐嚇取財未遂及毀損，3罪想像競合從重依恐嚇取財未遂起訴，另審酌徐男傷勢，認為雖傷在頭部但並無致命，認為盧應無殺人犯意，依傷害罪嫌起訴他。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言