台中私人健身房尋仇23人大亂鬥 1死6傷、4人在逃

台中市大雅區昨晚發生集體械鬥案，9名男子帶瓦斯空氣槍和刀棍進入一家鐵皮屋內私人健身房要尋仇，與屋內14人一言不合爆發衝突互毆，尋仇者開空氣槍、揮舞刀棍，卻不敵對方拿棍棒反擊，現場大亂鬥共造成1死6傷。

警方調查，昨晚6時20分，連姓男子為首的9人拿棍棒刀械和2把瓦斯空氣槍，進入大雅區中山十一路一處私人健身房，與屋內以管姓男子為首的14人談判，但雙方一言不合，現場刀械棍棒齊飛，共造成7人受傷。

其中闖入工廠一方4人受傷 ，分別為24歲謝男、32歲李男、 30歲李男，另一名33歲連男則因頭部遭鈍器重擊，送醫搶救仍不治；原工廠內3人受傷，分別為24歲李男、 23歲林男、47歲管男多處刀傷，還在加護病房救治。

警方獲報趕抵，現場遺留10多顆鋼珠，並查扣1個面具、球棒、木棍、鐵棒、摺疊刀1把及瓦斯空氣槍2把等證物，並陸續帶回15人偵訊，另有1人死亡，有3人仍在醫院救治，由警方戒護中；但還有4人在逃，警方已掌握身分，持續擴大偵辦中。