台中大雅區刀棍空氣槍15人鬥毆 1不治5送醫
台中市大雅區一處倉庫今天晚間發生鬥毆，6名男子持空氣槍尋仇，9人以刀棍回擊，造成1人不治、5人受傷送醫，警方現場尋獲2把空氣槍及11顆鋼珠。全案調查中。
台中市大雅警分局下午6時接獲報案，中山十一路一處鐵皮搭建的工廠內發生鬥毆案件，警方獲報趕抵現場，壓制工廠內打架鬧事的人，現場共15人，其中1人已無生命跡象，另5人分別有刀傷、槍傷、骨折等傷勢，分別送醫救治。
警方調查，雙方人馬互相認識，6人持空氣槍前往該處尋仇，屋內9名男子見狀則以刀棍回擊，雙方人馬在現場大打出手，警方獲報趕抵現場制止，當場起出2把空氣槍，以及11顆鋼珠、刀、棍等。
澄清醫院中港院區表示，收治3人，30歲男子多處擦傷，包紮治療後無礙，47歲男子四肢刀傷及頭部鈍器傷，開刀救治中，還有1人頭部受傷，到院時已無呼吸心跳，搶救後一度恢復生命跡象，最後宣告不治，但因身上沒有證件，還待確認身分。
台中榮總指出，收治2人，23歲男子頭皮多處撕裂傷，右大腿有一處槍傷，生命跡象穩定，另1人全身多處外傷，治療觀察中。中國醫藥大學附設醫院表示，收治1名男性傷者，背部有撕裂傷，正在治療中，沒有生命危險。
警方現正調查中，將調閱周邊監視器以及6人所開車輛車號，追查鬥毆原因，其餘9人將押回分局偵詢，詢後將依聚眾鬥毆，傷害、殺人等罪嫌移送偵辦。
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