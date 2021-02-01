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影／防搶演練逼真還不夠 南投警還拍成微電影

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

農曆春節將屆，為準備年終獎金或紅包，不少民眾到金融機構提領現金，警方憂成搶匪活躍期，南投縣各分局近期進行防搶演練，不僅規劃腳本和道具準備都煞費苦心，逼真程度百分百，中興警分局甚至拍成微電影宣導，提醒存提款要留意。

中興警分局指出，為強化員警維護轄內金融機構安全，防制強盜、搶奪或挾持人質等重大刑案發生，上月29日在台灣銀行中興分行執行防搶演練，藉由實境演練，加強金融業者自衛能力，並檢視行員、員警臨場危機處置、偵防能力等表現。

「搶劫，把錢拿出來，有錢就好過年了！」防搶演練腳本逼真呈現，搶匪頭戴鴨舌帽和口罩，持槍闖進銀行對空鳴槍，且鑽入櫃台行搶現金，期間銀行員機警按警鈴通報，警方獲報派遣大批警力圍捕，最終順利將2名搶匪逮捕歸案。

中興警分局長黃念生說，有別於過去的防搶演練，此次防搶圍捕善用空拍機無地形、障礙物的優勢，協助勘察歹徒逃逸路線，陸空全面且加快追緝速度；同時在演練過程中，除攝影紀錄演練，更首度嘗試開拍成微電影。

而為趕在年前發布宣導，提醒民眾存提款需留意細節，警方加速微電影製作速度，黃表示，從籌拍到剪輯完成，花不到4天時間，內容除警方遇到歹徒時荷槍實彈應變及處置作為，也空拍將中興新村特色圓環及牌樓等攝入片中，值得點閱觀看。

中興警分局則表示，年節前後在轄內各金融機構均設有「機動派出所」守望，並進行預防犯罪宣導，同時呼籲農曆年前大量資金往來或提領易成歹徒覬覦行搶目標，可多利用轉帳或匯款，若要提領鉅款則可申請警方護鈔，使歹徒無機可乘。

南投縣各警分局近期防搶演練，逼真程度百分百，中興警分局更製成微電影進行存提款安全宣導。圖／中興警分局提供
南投縣各警分局近期防搶演練，逼真程度百分百，中興警分局更製成微電影進行存提款安全宣導。圖／中興警分局提供
南投縣各警分局近期防搶演練，逼真程度百分百，中興警分局更製成微電影進行存提款安全宣導。圖／中興警分局提供
南投縣各警分局近期防搶演練，逼真程度百分百，中興警分局更製成微電影進行存提款安全宣導。圖／中興警分局提供
南投縣各警分局近期防搶演練，逼真程度百分百，中興警分局更製成微電影進行存提款安全宣導。圖／中興警分局提供
南投縣各警分局近期防搶演練，逼真程度百分百，中興警分局更製成微電影進行存提款安全宣導。圖／中興警分局提供
南投縣各警分局近期防搶演練，逼真程度百分百，中興警分局更製成微電影進行存提款安全宣導。圖／中興警分局提供
南投縣各警分局近期防搶演練，逼真程度百分百，中興警分局更製成微電影進行存提款安全宣導。圖／中興警分局提供

微電影 空拍機 口罩

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