聽新聞
test
0:00 / 0:00
竹聯寶和會涉刺殺館長案開庭 黃國昌：要瓦解幕後勢力
新北地檢署偵辦「館長」陳之漢槍擊案，查出竹聯幫寶和會成員涉嫌重大，其他幫眾也涉多起刑案，去年底依殺人未遂、恐嚇取財和組織等罪起訴11人；新北地院今開準備庭訊問副會長梁智勝和前年6月在內湖開槍的陶彥誠，兩人均否認指控，強調未參與組織犯罪，陳之漢的委任律師黃國昌則在庭訊後表示「現在不僅要揪出館長案真凶，還要想辦法瓦解其背後勢力。」
檢方起訴指出，梁智勝去年8月14日涉嫌以寶和會副會長名義向陳姓男子索討金錢，還派人跟車尾隨，後來因陳男報警處理，才放棄跟車和繼續索討。陶彥誠則涉嫌依幫會幹部指示，到台北市內湖一處民宅開槍，且在犯後由幹部接應藏匿，落網入監後，每月還有數萬元不等的安家費。
法庭上，梁智勝否認參與犯罪和參與組織，強調自己沒有恐嚇取財，與陳姓男子是單一偶發的民事糾紛。陶彥誠雖認開槍，但他強調開槍是個人情緒衝動行為，並非受人指揮，至於落網時被查扣的大筆現金則是賭博贏來，所謂的安家費是投資分潤，「沒有加入寶和會」。
今天的準備庭原本還有安排會長林修伯出庭，但後來因律師提出申請而改期，法官訊問梁、潘後，指示全案候核辦。
陳的委任律師黃國昌今到庭旁聽，對於潘彥誠的辯詞，他認為已是全盤翻供，並指「現在不僅僅是要揪出館長案的真凶，而是要想辦法瓦解其背後黑幫勢力。」他表示，我們希望能夠徹底地瓦解寶和會這個犯罪組織，一定要讓這些犯罪首腦繩之於法。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言