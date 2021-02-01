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竹聯寶和會涉刺殺館長案開庭 黃國昌：要瓦解幕後勢力

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

新北地檢署偵辦「館長陳之漢槍擊案，查出竹聯幫寶和會成員涉嫌重大，其他幫眾也涉多起刑案，去年底依殺人未遂、恐嚇取財和組織等罪起訴11人；新北地院今開準備庭訊問副會長梁智勝和前年6月在內湖開槍的陶彥誠，兩人均否認指控，強調未參與組織犯罪，陳之漢的委任律師黃國昌則在庭訊後表示「現在不僅要揪出館長案真凶，還要想辦法瓦解其背後勢力。」

檢方起訴指出，梁智勝去年8月14日涉嫌以寶和會副會長名義向陳姓男子索討金錢，還派人跟車尾隨，後來因陳男報警處理，才放棄跟車和繼續索討。陶彥誠則涉嫌依幫會幹部指示，到台北市內湖一處民宅開槍，且在犯後由幹部接應藏匿，落網入監後，每月還有數萬元不等的安家費。

法庭上，梁智勝否認參與犯罪和參與組織，強調自己沒有恐嚇取財，與陳姓男子是單一偶發的民事糾紛。陶彥誠雖認開槍，但他強調開槍是個人情緒衝動行為，並非受人指揮，至於落網時被查扣的大筆現金則是賭博贏來，所謂的安家費是投資分潤，「沒有加入寶和會」。

今天的準備庭原本還有安排會長林修伯出庭，但後來因律師提出申請而改期，法官訊問梁、潘後，指示全案候核辦。

陳的委任律師黃國昌今到庭旁聽，對於潘彥誠的辯詞，他認為已是全盤翻供，並指「現在不僅僅是要揪出館長案的真凶，而是要想辦法瓦解其背後黑幫勢力。」他表示，我們希望能夠徹底地瓦解寶和會這個犯罪組織，一定要讓這些犯罪首腦繩之於法。

陳之漢的律師表示，現在不僅僅是要揪出館長案的真兇，而是要想辦法瓦解其背後黑幫勢力。記者陳俊智／攝影
陳之漢的律師表示，現在不僅僅是要揪出館長案的真兇，而是要想辦法瓦解其背後黑幫勢力。記者陳俊智／攝影

館長 律師 陳之漢 竹聯幫 黃國昌

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