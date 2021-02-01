影／與友駕車出遊辱警「流氓」 24歲男被拉下車依法送辦

24歲黃姓男子與6名友人今晨2時許駕車行經台北市辛亥隧道，遇上轄區警方臨檢，員警因聞到車上有刺鼻氣味，加以盤查，黃等人不願下車及配合搜車，黃還脫口「他是流氓，中間那個是流氓」，現場員警聽聞後認定黃涉嫌妨害公務罪，將其強制拉下車依現行犯逮捕送辦。

警方調查，當事車輛載有5男2女，當時黃男坐在右後方座位，轄區大安分局原本正在執行酒測臨檢勤務的員警，因聞到車上有類似毒品大麻的刺鼻味，想請車上7人下車接受盤查，但7人不願配合。

過程中，黃男脫口「他是流氓，中間那個是流氓」，現場員警聽聞後認為此舉涉嫌妨害公務罪，遂將黃男拉下車，其友人見狀頻頻要求黃男「你閉嘴啦！」但黃仍遭依妨害公務現行犯逮捕送辦。

黃男友人事後將事發影片上傳臉書爆料，怒指警方執法過當，「真的需要掏槍出來對著人民？」「流氓兩字妨害公務？」呼籲網友幫忙高調分享。