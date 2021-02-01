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影／與友駕車出遊辱警「流氓」 24歲男被拉下車依法送辦
24歲黃姓男子與6名友人今晨2時許駕車行經台北市辛亥隧道，遇上轄區警方臨檢，員警因聞到車上有刺鼻氣味，加以盤查，黃等人不願下車及配合搜車，黃還脫口「他是流氓，中間那個是流氓」，現場員警聽聞後認定黃涉嫌妨害公務罪，將其強制拉下車依現行犯逮捕送辦。
警方調查，當事車輛載有5男2女，當時黃男坐在右後方座位，轄區大安分局原本正在執行酒測臨檢勤務的員警，因聞到車上有類似毒品大麻的刺鼻味，想請車上7人下車接受盤查，但7人不願配合。
過程中，黃男脫口「他是流氓，中間那個是流氓」，現場員警聽聞後認為此舉涉嫌妨害公務罪，遂將黃男拉下車，其友人見狀頻頻要求黃男「你閉嘴啦！」但黃仍遭依妨害公務現行犯逮捕送辦。
黃男友人事後將事發影片上傳臉書爆料，怒指警方執法過當，「真的需要掏槍出來對著人民？」「流氓兩字妨害公務？」呼籲網友幫忙高調分享。
對此，大安分局警方今天出面回應，當時員警在車外進行身分確認，目視車輛無違禁品後準備讓7人離開，未料黃男出言辱警，才依法逮捕；針對民眾指控警察持槍、執法過當，現場員警是考量當時車內有人催促駕駛儘速將車輛駛離，車輛又沒有熄火，基於現場安全考量，才依警械使用條例持槍，執法過程絕無不法。
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