快訊

影／巨大火球深夜劃破阿里山天際 火流星「大又持久」

直播／境外+1！男從日本入境「採檢第8次確診」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／中警農曆年前打詐 抓783人查1億不法所得

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警局在上月展開「同步打擊詐欺專案行動」，查獲114件詐欺、洗錢、組織犯罪案件，查扣不法所得破億元，其中黃姓男子為首的「水房」集團，藏身西屯區大樓內，警方透過犯嫌外出時，一舉查獲，當場查扣不法所得上千萬元，台中市刑大經濟組表示，專案至上月29日為止，已查獲犯嫌783人，展現打擊詐欺犯罪的決心。

台中市警局在上月18日至29日展開農曆年節前的「同步打擊詐欺專案行動」，避免民眾在年節前遭受歹徒詐騙，蒙受損失，市警局藉由大數據關聯性分析，針對斷源（資通）、淨源（金流）及清源（詐騙者）等三大面向，展開查緝，並溯源追查同案共犯及幕後首腦，深化刨除詐騙集團組織。

台中市刑大經濟組統計，專案期間查獲詐欺等刑案114件、查獲詐欺嫌犯783人、查扣不法所得破億元，其中警方在去年12月間，就已掌握黃姓男子（33歲）為首的詐欺水房集團，派出專案人員前往大樓查緝，並趁歹徒外出時，一舉查獲黃等涉案4人，不法所得破千萬元，並後續在專案期間陸續追查共犯，再帶回涉案11人，都以洗錢、詐欺、組織犯罪等罪，移送台中地檢署偵辦。

據查，黃姓男子是替其他詐欺集團洗錢，再抽取5％至7.5％的手續費，根據檢警查扣的證據回推，黃已替詐欺集團洗錢超過4億元，黃在檢方訊問後，命黃以10萬元交保。

台中市警局提醒，詐騙集團已與時俱進，常利用話題性議題行騙，像是疫情期間詐騙手法跟著洗牌，包含「宅經濟」的網購、「假投資、假交友」的手法案件都比以往增加，警方呼籲民眾接獲可疑電話務必保持冷靜，立即掛斷並撥打110或165反詐騙諮詢專線查證，避免被騙。

台中市警局在上月展開打擊詐欺的專案行動，部分案件出動特勤隊員，以爬牆方式從後門攻堅。記者陳宏睿／翻攝
台中市警局在上月展開打擊詐欺的專案行動，部分案件出動特勤隊員，以爬牆方式從後門攻堅。記者陳宏睿／翻攝
台中市警局在上月展開打擊詐欺的專案行動，其中被查獲的黃姓男子為首的詐欺水房，被查扣上千萬不法所得。記者陳宏睿／翻攝
台中市警局在上月展開打擊詐欺的專案行動，其中被查獲的黃姓男子為首的詐欺水房，被查扣上千萬不法所得。記者陳宏睿／翻攝

詐欺 詐騙集團 台中市

延伸閱讀

假檢警詐騙鎖定中高齡 台南婦被騙170萬元

境外台生專案第二波 台大再招到美國名校生

用餐送住宿？台北花園一泊二食、搭配專案「2千有找」

部桃專案已通知1600人採檢 鄭文燦重申防疫沒有假期

相關新聞

影／中警農曆年前打詐 抓783人查1億不法所得

台中市警局在上月展開「同步打擊詐欺專案行動」，查獲114件詐欺、洗錢、組織犯罪案件，查扣不法所得破億元，其中黃姓男子為首...

影／變裝犯案專偷綠電、電纜線 屏東警呼籲被害人指認

綠能興起，太陽能發電場地多設在偏僻地區，成為宵小覬覦的目標，屏東縣內埔警分局去年底接獲報案，經營太陽能發電系統的電纜線遭...

騎士擦過推輪椅行人摔車再遭轎車撞上 轎車駕駛肇逃

台中市曹姓男子在今天清晨5時許，推著坐輪椅的父親上南屯區筏子溪橋，行經陸橋中央出口處時，另一名李姓男子疑騎車擦過曹身旁後...

高雄驚傳私刑逼吃屎 手機直播

廿九歲朱姓男子上月廿七日深夜被人從高雄家中上手銬強押至山區公墓凌虐三小時，不僅躺地上遭多人狠踹辱罵，還被用湯匙餵食排泄物...

健保卡疑被盜用 夫妻領嘸口罩給女兒

有民眾到藥局幫女兒買口罩，卻發現女兒的健保卡遭人盜用，2周10片的實名制也被用掉，想抓兇手又因個資保密無法如願，最後只好...

南投埔里昨山林火災今又冒煙復燃 飛行傘玩家急通報

南投縣埔里鎮蜈蚣里山區、南投林管處埔里事業區第102林班昨下午發生山林火災，陸空串聯控制撲滅火勢，延燒面積約0.2公頃，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。