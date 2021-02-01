影／中警農曆年前打詐 抓783人查1億不法所得

台中市警局在上月展開「同步打擊詐欺專案行動」，查獲114件詐欺、洗錢、組織犯罪案件，查扣不法所得破億元，其中黃姓男子為首的「水房」集團，藏身西屯區大樓內，警方透過犯嫌外出時，一舉查獲，當場查扣不法所得上千萬元，台中市刑大經濟組表示，專案至上月29日為止，已查獲犯嫌783人，展現打擊詐欺犯罪的決心。

台中市警局在上月18日至29日展開農曆年節前的「同步打擊詐欺專案行動」，避免民眾在年節前遭受歹徒詐騙，蒙受損失，市警局藉由大數據關聯性分析，針對斷源（資通）、淨源（金流）及清源（詐騙者）等三大面向，展開查緝，並溯源追查同案共犯及幕後首腦，深化刨除詐騙集團組織。

台中市刑大經濟組統計，專案期間查獲詐欺等刑案114件、查獲詐欺嫌犯783人、查扣不法所得破億元，其中警方在去年12月間，就已掌握黃姓男子（33歲）為首的詐欺水房集團，派出專案人員前往大樓查緝，並趁歹徒外出時，一舉查獲黃等涉案4人，不法所得破千萬元，並後續在專案期間陸續追查共犯，再帶回涉案11人，都以洗錢、詐欺、組織犯罪等罪，移送台中地檢署偵辦。

據查，黃姓男子是替其他詐欺集團洗錢，再抽取5％至7.5％的手續費，根據檢警查扣的證據回推，黃已替詐欺集團洗錢超過4億元，黃在檢方訊問後，命黃以10萬元交保。