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影／變裝犯案專偷綠電、電纜線 屏東警呼籲被害人指認

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

綠能興起，太陽能發電場地多設在偏僻地區，成為宵小覬覦的目標，屏東縣內埔警分局去年底接獲報案，經營太陽能發電系統的電纜線遭竊，損失約4萬元，警方調查鎖定竊嫌李姓男子，李犯案時變裝，換安全帽、雨衣，避免警方查緝。

內埔警調查，警方持索票到李家中搜索，在其住處查獲大批太陽能發電的電纜線及油壓剪等作案工具1批。

警方清查發現，李犯案至少3起，民眾近期若有發生，可與警方聯繫以利清查。警詢後。將李依竊盜、持有贓物罪嫌移送屏東地檢署偵辦，檢方聲押獲准。

警方指出，年關將近、宵小蠢動，建議太陽能發電業者可自行加裝監視器、斷電警示系統、夜間照明等防竊設施，並呼籲民眾要提升自我的防竊、防搶意識，以避免成為歹徒下手的目標。

警方在李的住處查獲大批太陽能發電的電纜線及油壓剪等作案工具1批。記者劉星君/翻攝
警方在李的住處查獲大批太陽能發電的電纜線及油壓剪等作案工具1批。記者劉星君/翻攝
警方在李的住處查獲大批太陽能發電的電纜線及油壓剪等作案工具1批。記者劉星君/翻攝
警方在李的住處查獲大批太陽能發電的電纜線及油壓剪等作案工具1批。記者劉星君/翻攝
竊嫌李姓男子（右）變裝穿雨衣，換安全帽犯案。記者劉星君/翻攝
竊嫌李姓男子（右）變裝穿雨衣，換安全帽犯案。記者劉星君/翻攝
警方在李的住處查獲大批太陽能發電的電纜線及油壓剪等作案工具1批。記者劉星君/翻攝
警方在李的住處查獲大批太陽能發電的電纜線及油壓剪等作案工具1批。記者劉星君/翻攝
警方在李的住處查獲大批太陽能發電的電纜線及油壓剪等作案工具1批。記者劉星君/翻攝
警方在李的住處查獲大批太陽能發電的電纜線及油壓剪等作案工具1批。記者劉星君/翻攝

太陽能發電 屏東縣 監視器

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