假檢警詐騙鎖定中高齡 台南婦被騙170萬元

刑事警察局今天指出，詐騙集團假冒警察、檢察官，謊稱民眾涉入重大刑案，需把名下財產交給法院監管的詐騙案件時有所聞，警方分析，過往詐騙集團大多鎖定50到70歲以上的生活單純、對詐騙話術較不熟悉的中老年人、退休人員、家庭主婦下手，警方呼籲，獨居或白天獨自在家的中老年人，務必小心這類「假檢警」詐騙手法以免被騙上當。

今年1月中旬，1名66歲林姓婦人在台南市家裡接到詐騙電話，歹徒先假冒中華電信公司來電，表示林女因為有電信帳單欠款未繳因此來電催收，由於林女沒有積欠任何款項，歹徒佯裝轉接到165報案，說查出林女帳戶有涉嫌洗錢，不法使用，為釐清案情案件要再轉由地檢署檢察官處理，隨即把電話轉接給其他假冒警察、檢察官的歹徒。

假檢警進一步謊稱林女不只遭人盜用健保卡，還遭人冒名開立銀行帳戶，帳戶涉入洗錢重大刑案，要求林女將名下金融帳戶金錢全部提領出來交給法院監管以證明清白，並以偵查不公開為由，威脅林女不得告訴任何人，林女六神無主信以為真，依指示共分二次將提款現金交給歹徒，最後越想越不對，打電話到165反詐騙專線諮詢，才發現自己被騙，損失新台幣170萬元。

刑事警察局指出，「假檢警」詐騙手法多半在白天撥打市話給獨自在家的被害人，歹徒最常假冒健保署、中華電信的語音電話系統，撥放「您的健保卡使用異常將予以鎖卡，如有疑問請按9轉接專人服務」、「您的電信費用未繳納將予以停話，如有疑問請按9轉接專人服務」的語音通知。

等一頭霧水的被害人轉接客服人員詢問緣由時，再告知被害人可能遭人冒用身分請領健保補助或申辦電信門號，需報警處理，然後利用被害人陷入驚慌的時機，把電話轉接給其他假冒檢警人員的歹徒，順勢謊稱被害人遭人冒用身分作案，涉入毒品、洗錢等重罪，需將財產暫時交給法院監管，藉此騙取財物得逞。