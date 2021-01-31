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走在路上突被砍 土城街頭喋血

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

新北市土城區傳砍人案！21歲的詹姓男子昨天凌晨走在延和路，突遭5名男子襲擊，腹部還被利刃劃上，所幸緊急送醫後無礙。土城警方調查此案，循線找到以鄭男為首的5人，其中還有2名未成年少年，警訊後分別依傷害、妨害秩序等罪移送新北地檢署和新北地院少年法院。

警方指出，詹男遭人持器械毆打致左腰割傷及雙手挫傷，經協助送醫診治，傷勢已無大礙。據他表示，他並不認識對方，也沒有結仇，不清楚對方為何要動手，懷疑可能是對方認錯人。

警方調閱監視器後，鎖定可疑車輛，循線通知相關人等到案後，認定20歲的鄭姓男子等5人涉案；警詢時，鄭男坦承攻擊，供稱自己曾與人發生糾紛，以為詹男是動手打過他的人，所以昨天看到人就下車報復。

警方表示，員警從鄭男車上找到一把西瓜刀，但是否是作案兇器，還需鑑定比對，全案依傷害、妨害秩序等罪分送新北地檢署和新北地院少年法庭。

未成年 監視器

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