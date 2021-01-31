聽新聞
test
0:00 / 0:00
走在路上突被砍 土城街頭喋血
新北市土城區傳砍人案！21歲的詹姓男子昨天凌晨走在延和路，突遭5名男子襲擊，腹部還被利刃劃上，所幸緊急送醫後無礙。土城警方調查此案，循線找到以鄭男為首的5人，其中還有2名未成年少年，警訊後分別依傷害、妨害秩序等罪移送新北地檢署和新北地院少年法院。
警方指出，詹男遭人持器械毆打致左腰割傷及雙手挫傷，經協助送醫診治，傷勢已無大礙。據他表示，他並不認識對方，也沒有結仇，不清楚對方為何要動手，懷疑可能是對方認錯人。
警方調閱監視器後，鎖定可疑車輛，循線通知相關人等到案後，認定20歲的鄭姓男子等5人涉案；警詢時，鄭男坦承攻擊，供稱自己曾與人發生糾紛，以為詹男是動手打過他的人，所以昨天看到人就下車報復。
警方表示，員警從鄭男車上找到一把西瓜刀，但是否是作案兇器，還需鑑定比對，全案依傷害、妨害秩序等罪分送新北地檢署和新北地院少年法庭。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言