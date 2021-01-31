網傳男子被押強迫吃穢物 高市警帶回3人偵辦

中央社 / 高雄31日電

旗山分局。圖／翻攝旗山分局臉書粉絲團
旗山分局。圖／翻攝旗山分局臉書粉絲團
網路流傳影片有1男子被數人控制行動及強迫吃穢物，高雄市旗山分局查明被害人及案情，30日晚上通知3犯嫌到案說明並擴大追查其他共犯，全案已向橋頭地檢署聲請檢察官指揮偵辦。

網路流傳的影片有3段，長度約5分鐘，3段影片只有被害人的影像，其餘犯嫌僅有聲音及穿夾腳拖踩住男子並被強迫餵食穢物等畫面。

旗山分局分析比對與調查，掌握事件是於27日晚間，朱姓男子被數名不明對象強押上車，疑友人載出在車內討論官司問題，因故發生口角糾紛，在杉林區一處偏僻地區遭人揮拳毆傷並恐嚇、強迫吃穢物等。

旗山分局及刑大偵一隊依據相關事證，於30日晚上通知連、洪及莊姓等3名關係人到案說明，並持續擴大追查其他共犯。

旗山分局重申維護治安決心，對於任何違序或違法案件，絕對嚴正執法，不容挑戰公權力，盼市民有安寧的治安環境。

恐嚇 夾腳拖 檢察官

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