年前大掃蕩 台南新營警查獲藥頭藥腳23人起出改造槍彈

台南市新營警分局在1月12日及28日展開2波掃蕩槍、毒勤務，緝獲謝姓（43歲）、陳姓（44歲）、吳姓（43歲）等涉嫌販毒藥頭，及陸續傳喚下游毒品藥腳20人，並查獲疑滲有第一級海洛因之毒品數百公克、第二級毒品安非他命、第三級毒品愷他命、吸食器、改造手槍、子彈等贓證物，全案依毒品危害防制條例及槍砲彈藥管制條例等移由台南地檢署偵辦。

警方指出，近年來在台南地檢署檢察官蔡宜玲指揮下，持續關注轄區槍、毒品人口，除針對高風險毒品人口蒐證外，也在檢察官指示下查緝，遏阻不法分子危害社會治安，這2波鎖定藥頭販毒事證明確，且涉嫌持有槍械，加以掃蕩防制不法分子持槍滋事及毒品危害社會。