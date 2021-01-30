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年前大掃蕩 台南新營警查獲藥頭藥腳23人起出改造槍彈

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市新營警分局在1月12日及28日展開2波掃蕩槍、毒勤務，緝獲謝姓（43歲）、陳姓（44歲）、吳姓（43歲）等涉嫌販毒藥頭，及陸續傳喚下游毒品藥腳20人，並查獲疑滲有第一級海洛因之毒品數百公克、第二級毒品安非他命、第三級毒品愷他命、吸食器、改造手槍、子彈等贓證物，全案依毒品危害防制條例及槍砲彈藥管制條例等移由台南地檢署偵辦。

警方指出，近年來在台南地檢署檢察官蔡宜玲指揮下，持續關注轄區槍、毒品人口，除針對高風險毒品人口蒐證外，也在檢察官指示下查緝，遏阻不法分子危害社會治安，這2波鎖定藥頭販毒事證明確，且涉嫌持有槍械，加以掃蕩防制不法分子持槍滋事及毒品危害社會。

新營警分局分局長斯儀仙提醒民眾，年關將近，除特別注意詐騙蠢動外，更提醒民眾留意住宅、金融機構、賣場、彩券行防搶防竊，做好自身安全維護，也將持續全力配合台南地檢署檢察官行動掃蕩不法；另外在年關時節會針對職業賭場展開蒐證查緝，讓社會民眾安心愉快過年。

台南新營警分局年前掃蕩不法，起出改造槍械及子彈。記者吳淑玲／翻攝
台南新營警分局年前掃蕩不法，起出改造槍械及子彈。記者吳淑玲／翻攝
台南新營警分局2波掃蕩槍毒，起出海洛因毒品及吸食工具。記者吳淑玲／翻攝
台南新營警分局2波掃蕩槍毒，起出海洛因毒品及吸食工具。記者吳淑玲／翻攝

毒品 檢察官 販毒

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