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影／詐團向老阿嬤詐財5百萬 假警遇真警6嫌落網
詐團成員王男等人，自稱「刑事警察局左營分局」（實際無此單位），去年向多名民眾詐財上千萬，其中80歲的老阿嬤被詐財500萬，刑事警察局中部打擊犯罪中心幹員找到阿嬤時，恰好假警察打給被害人，真警察氣得嗆「你是刑事局？我也是刑事局」，嚇得詐團成員馬上掛電話，經警逮獲王嫌等6人，全案由警方繼續偵辦中。
刑事警察局中部打擊犯罪中心指出，被害人報案說，中部部有一「詐簿（存摺）集團」，警方找到20多名被害人，他們說透過廣告找找到自稱是貸款公司人員，對方宣稱可以幫忙向銀行斡旋，提高貸款額度且降低低利息，條件是要提供存摺，卻沒想到會淪為人頭，帳戶被列為警示帳戶。
警方調查，王嫌等人除騙取存摺之外，也涉詐欺取財案，去年向80歲歲老阿嬤誆稱涉入詐欺案件，要把存款交出來監管、自清，否則會拘提逮捕坐牢牢，嚇的阿嬤到銀行提款共12次，7次匯款到人頭帳戶，另5次依指示，把現金「丟到到天橋上」、「放在公園垃圾桶」，共被詐財500萬。
中打幹員找被害人阿嬤時，恰好自稱「刑事警察局左營分局」（實際無此單位））的假警察打電話給阿嬤，幹員氣得嗆「你是刑事局？我也是刑事局」，嚇得詐團成員馬上掛電話。警方於今年元月24日，循線在台中市、屏東縣恆春鎮逮獲王嫌等6人。全案由警方繼續偵辦中。
警方呼籲民眾如因借款等理由收到類似印鑑印文之免開統一發票收據，請向貸款公司確認；若有遭詐騙，立即持相關假冒貸款公司之收據等證物向警方報案。
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