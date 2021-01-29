影／詐團向老阿嬤詐財5百萬 假警遇真警6嫌落網

詐團成員王男等人，自稱「刑事警察局左營分局」（實際無此單位），去年向多名民眾詐財上千萬，其中80歲的老阿嬤被詐財500萬，刑事警察局中部打擊犯罪中心幹員找到阿嬤時，恰好假警察打給被害人，真警察氣得嗆「你是刑事局？我也是刑事局」，嚇得詐團成員馬上掛電話，經警逮獲王嫌等6人，全案由警方繼續偵辦中。

刑事警察局中部打擊犯罪中心指出，被害人報案說，中部部有一「詐簿（存摺）集團」，警方找到20多名被害人，他們說透過廣告找找到自稱是貸款公司人員，對方宣稱可以幫忙向銀行斡旋，提高貸款額度且降低低利息，條件是要提供存摺，卻沒想到會淪為人頭，帳戶被列為警示帳戶。

警方調查，王嫌等人除騙取存摺之外，也涉詐欺取財案，去年向80歲歲老阿嬤誆稱涉入詐欺案件，要把存款交出來監管、自清，否則會拘提逮捕坐牢牢，嚇的阿嬤到銀行提款共12次，7次匯款到人頭帳戶，另5次依指示，把現金「丟到到天橋上」、「放在公園垃圾桶」，共被詐財500萬。

中打幹員找被害人阿嬤時，恰好自稱「刑事警察局左營分局」（實際無此單位））的假警察打電話給阿嬤，幹員氣得嗆「你是刑事局？我也是刑事局」，嚇得詐團成員馬上掛電話。警方於今年元月24日，循線在台中市、屏東縣恆春鎮逮獲王嫌等6人。全案由警方繼續偵辦中。