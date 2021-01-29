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南投縣刑大跨區查獲黑槍 起出長短槍多支擴大偵辦中
南投縣警局執行全國掃黑專案，在台中市北區查獲彭男涉嫌違反槍砲案件，當場查獲彭嫌持有改造長槍3把、短槍2把、槍枝零組件、制式及改造子彈、改造工具等證物，全案持續由南投縣刑大擴大偵辦中。
南投縣警局指出，檢警昨天年前淨化治安，獲報掃蕩槍枝改造工廠，昨天持南投地檢署簽發搜索票，在台中市北區搜索時，查彭嫌擁有多支長短槍枝及彈藥，現場更起出一把國內罕見的高顏質武器「西格P210」手槍，比對該槍係由造槍大廠KRISS的子公司，為紀念瑞士聯邦成立700周年特別訂製的紀念版，甚為罕見。
南投縣警局局長呂新財強調，南投縣刑大幹員獲報後，持續追溯槍枝來源，終於掌握具體事證後，日前報請南投地檢署檢察官指揮刑大追查前往台中市彭嫌住處發動搜索；並表示非法槍彈為暴力犯罪的亂源，去年修法加重刑責後，警方從源頭斷根，將納管操作槍、改造槍枝與制式槍枝的刑度一致化，以防止歹嫌鑽法律漏洞。
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