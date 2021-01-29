南投縣刑大跨區查獲黑槍 起出長短槍多支擴大偵辦中

南投縣警局執行全國掃黑專案，在台中市北區查獲彭男涉嫌違反槍砲案件，當場查獲彭嫌持有改造長槍3把、短槍2把、槍枝零組件、制式及改造子彈、改造工具等證物，全案持續由南投縣刑大擴大偵辦中。

南投縣警局指出，檢警昨天年前淨化治安，獲報掃蕩槍枝改造工廠，昨天持南投地檢署簽發搜索票，在台中市北區搜索時，查彭嫌擁有多支長短槍枝及彈藥，現場更起出一把國內罕見的高顏質武器「西格P210」手槍，比對該槍係由造槍大廠KRISS的子公司，為紀念瑞士聯邦成立700周年特別訂製的紀念版，甚為罕見。