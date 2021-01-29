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三峽女屍案／開槍棄屍男今判無期徒刑 褫奪公權終身

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

桃園市賴姓女子去年三月因感情糾紛與債務問題，遭洪姓男友與吳姓友人帶往新北市三峽偏遠山區槍殺，遺體直接扔下山坡曝屍荒野。桃園警方偵辦吳男涉槍擊案時，意外查出案外案，循線在山區找到卡在竹林死亡十八天的賴女，遺骸已殘缺難辨；新北檢依殺人及遺棄屍體罪起訴吳、洪二人。新北地院今天判決洪男無罪，吳男處無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。

去年案發當天一同前往三峽山區的洪男胞姊，因上車後就一路昏睡，不知道過程發生什麼事，去年獲檢方處分不起訴。

賴女去年二月與洪男、洪男姊姊及吳姓男友四人一起到小琉球遊玩，期間洪男懷疑賴女另結新歡，動手毆打賴女。四人結束旅遊返回桃園時，賴女又與洪男投宿汽車旅館，洪男發現賴女將被打傷的照片傳給友人，又在旅館內二度毆打賴女，警方獲報到場處理。

洪男離開派出所後，與賴女一起回汽車旅館拿行李，雙方再度爆發口角，並持滅火器在汽車旅館走廊上噴灑互毆。警方二度前往處理，雙方和好後，警方離開，二人當天又與吳男相約到桃園市平鎮區另間汽車旅館幫友人慶生。

慶生時，洪男不滿賴女一直與多名男性友人聯繫，懷疑賴女劈腿，藉口開車夜遊，由吳男開車載洪男姊弟及賴女到三峽插角山區。洪男將有醉意的賴女扶下車，由吳男朝賴女連開三槍，棄置在山區產業道路旁開車離去。

事隔兩天，吳男獲悉一名潘姓女友人將他開槍打死賴女的事，輾轉告知一名賴姓男子，吳男以潘女名義約賴男出面，嗆聲「幾天前已開槍打死一個人，再打死你也沒什麼」，旋即開槍擊傷賴男。警方據報攻堅逮捕吳男，起獲改造手槍一把和子彈，意外查獲這起殺人棄屍案。

吳男辯稱是持改造手試槍時不慎擊中賴女，否認有殺人犯意，但賴女因正面遭射擊3發，造成賴女因左大腿槍擊傷導致出血性休克而死亡，法官認其所辯不足採，今天依殺人及遺棄屍體罪，判決吳男無期徒刑，褫奪公權終身，洪男部分因無積極證據證明涉案，判決無罪，仍可上訴。

28歲賴姓女子去年3月遭男友的吳姓友人帶往新北市三峽偏遠山區槍殺，遺體直接扔下山坡曝屍荒野，新北地院今依殺人罪判刑。圖／報系資料照
28歲賴姓女子去年3月遭男友的吳姓友人帶往新北市三峽偏遠山區槍殺，遺體直接扔下山坡曝屍荒野，新北地院今依殺人罪判刑。圖／報系資料照

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