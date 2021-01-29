海上下令傭兵槍殺落海海盜 陸籍船長重判26年

大陸籍男子汪峰裕8年前擔任高雄籍遠洋漁船「屏新101號」代理船長，在印度洋公海域遭海盜木殼船緊跟，當海盜船遭撞翻後，下令槍殺翻船落海的4名海盜，高雄地方法院今天下午依殺人罪，重判目前仍在台羈押中的汪峰裕26年。全案可上訴。

高雄地方法院今天下午開庭宣判，以共同殺人共4罪各處13年，應執行有期徒刑26年。

汪峰裕是大陸浙江省人，受雇高雄某漁業公司，擔任屏新101號漁船的大副及代理船長。2012年7月間，漁船停靠斯里蘭卡首都可倫坡補給，雇用2名巴基斯坦籍武裝保全（俗稱傭兵），帶著半自動步槍3枝與子彈登船。

2012年9月29日，屏新101號在索馬利亞首都摩加迪休東南方外海約321浬公海上作業，附近還有高雄籍「春億217號」及另2艘漁船，遇上海盜武裝木殼船，當時其中1艘不詳國籍的漁船撞翻木殼船，4名海盜落水，汪峰裕便指示2名傭兵開槍，致4名海盜中彈身亡。

船員以手機側錄開槍射殺海盜的影片，直到2014年8月，因手機在斐濟遺落計程車上，後來輾轉上傳YouTube，引發國際關注。

國際刑警組織因影片上曾錄到高雄「春億217號」漁船經過，加上影片上有人說中文，台灣檢方追查後，2017年高雄地檢署對汪發布通緝。直到去年8月月22日，汪峰裕擔任賽席爾共和國籍漁船「印度之星」船長，靠泊高雄港53號碼頭運補，入境時被海巡署逮捕，去年10月由雄檢依殺人罪起訴。

合議庭認為，汪否認有共同持有槍彈殺人的犯行，但依屏新101號及春億217號漁船的GPS定位紀錄，確認2船曾交會，與槍擊影像相合，且影像有錄到以流利中文之廣播聲呼喊「開槍」、「開槍」後就有人開槍射殺落海者，加上屏新101號漁船船員證述有歷經該槍擊事件，並看過影片，認定拍攝影像、開槍者及下令開槍者，都在屏新101號漁船上。

合議庭認為，在屏新101號漁船上，只有汪和他稱為叔叔的華人會說流利中文，又只有汪有權下令開槍，證人指認下達指令的聲音，是汪使用廣播設備的聲音，認定汪指示武裝保全開槍。