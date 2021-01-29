苗栗縣警局主秘急診就醫 出院途中機警查獲毒品交易

苗栗縣警局主任秘書莊武能26日下午批公文時突然暈眩嘔吐不停，由警察局同仁載送到苗栗市大千醫院急診，當天深夜出院時，他步行走回宿舍途中，發現路邊2台車瀰漫K他命味道，且2車人員疑似交易毒品，立刻通知轄區派出所員警前往攔查，果然查獲車主劉姓男子等3人涉嫌拉K，全案擴大偵辦；莊武能過去在各地任分局長，就曾多次親自抓到竊賊、毒犯，這次他就醫返回途中巧遇非法事件，憑藉豐富經驗又一次及時打擊犯罪。

莊武能26日深夜11點左右急診出院，自行徒步要返回警察局宿舍，意外在路上目睹一輛黑色轎車的駕駛將一包疑似藥物的東西交給另一輛白色轎車乘客，且車上瀰漫K他命毒品味道，他隨即通知北苗及南苗派出所等單位員警前往攔查， 並指示勿開警示燈前來，巡邏車到現場後， 一名穿著咖啡色上衣、橫背背包的男子見狀立即逃逸無蹤 。

經員警控制車上3人，包括車主劉姓男子及乘客蔡姓、劉姓男子，並從車主身上搜出一支裝有K他命的菸管，在車內並起出電子磅秤，3人都坦承吸食K他命，由警方帶回調查，現場查獲的毒品經初篩確認煙管內裝的白色粉末呈現三級毒品K他命陽性反應，依法扣押，並採集同車人員尿液送檢驗，全案除依法移送毒品裁罰，並將針對毒品來源向上溯源，擴大偵辦。

莊武能過去在分局長就曾自己多次抓到竊盜現行犯、改造手槍、毒品，包括知名郭姓藝人和她的民宿遭竊，莊武能到現場查看時發現可疑，結果盤查逮獲竊嫌；另外還有大飯店董事長捐贈價值14萬元的路口監視器給宜蘭縣，他的別墅遭竊時，莊武能晚上騎腳踏車發現竊嫌而破案， 他還曾開巡邏車發現可疑人士，一路追車攔獲毒品，但當年為避免部屬有壓力或被質疑標新立異，都未對外發布這些新聞。