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毒駕造成25歲大學畢業社會新鮮人死亡 檢請法官判重刑
前科累累的張姓慣竊，去年竊取貨車遇警攔查，拒檢逃逸，在中市西屯區狂飆，經河南路、甘肅路口急左轉彎時失控，貨車側翻壓死乘坐友人機車出遊的廖女，並造成另3人受傷採血驗出他的血液有安非他命陽性反應，台中地檢署今天依公共危險服用毒品致人於死等罪將他起訴，並請法官從重量刑。
起訴書指出，38歲的張男有酒駕前科，又於去年11月18日凌晨，服用甲基安非他命及安眠鎮靜物後，騎機車至中市北屯區豐樂路竊取自小客車，駕駛偷來的贓車，未熄火停在中市西屯區水湳經貿園區，警上前攔查他，請他下車時，張猛踩油門逃逸、一路狂飆闖紅燈。
張男駕贓車經中市甘肅路「水資源處理中心」附近時，車輛不慎失控翻覆，撞上3輛等紅燈的3輛機車，壓死乘坐友人機車出遊的廖女（25歲），她大學剛畢業為社會新鮮人，還造成3名騎士受傷。
張男也受傷送醫治療，經醫療機構檢驗他的血液含有毒品、鎮靜藥成分。檢察官依竊盜、過失傷害、妨害公眾往來安全因而致人於死、不能安全駕駛因而致人於死等罪將他起訴。
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