五寶爸讓么兒燙傷 律師怒批「想救孩子而非精蟲很強的你」

台中市27歲的「五寶爸」江先生，他最小兒子即7個月大男嬰，洗澡時被熱水燙傷，疑遭兒虐？經醫院通報，台中地檢署主動調查，檢察官前往江的租住處調查，初判排除兒虐，認是疏失所致。圖／台中行善團提供 台中市27歲的「五寶爸」江先生，育有5名年幼子女，日前話題不斷，今又爆出7個月大的兒子洗澡時不慎被熱水燙傷，造成全身約30％二度燙傷，對此，女人大律師李怡貞就砲轟五寶爸「大家想救的是小孩，不是精蟲很強的你」。

律師李怡貞在臉書發文表示，看到五寶爸的么兒30%燙傷的新聞真的很火大，姑且不論五寶爸先前翹班或亂退租的惡劣行徑，明明是沒有本事的男人卻硬要生五個小孩出來受苦，甚至疑似用自己的可憐處境來取暖，這種行為讓她氣憤說道「大家想救的是小孩，不是下半身很靈活精蟲活動力很強的你」。

李怡貞接著指出，給五寶爸那麼多自救的機會，是為了讓孩子可以有好生活好日子，但五寶爸不自宮不買套不努力工作就算了，連孩子都照顧不好，現在竟然可以讓孩子被大面積燙傷送加護病房，真的是「可憐之人必有可恨之處」。

李怡貞表示，許多雙薪家庭都知道這年頭養兒育女不容易，因此只生一個孩子，做自己能力所及的事，但五寶爸卻不懂這樣的理裡且非常不負責任，沒能力照顧孩子的話，還不如讓社會局介入，不要為了貪圖那一點補助而綁著孩子們，孩子不是任何人的附屬品或是工具，畢竟現在五寶爸已經可恨甚多於可憐了。

貼文一出引起熱議，網友紛紛贊同表示「他真的很有事，他的枕邊人也有事，只能説，當他的小孩有點雖...」、「真是苦口婆心」、「他老婆也該罵！畢竟生孩子的事一個巴掌拍不響！」、「同情他只是害了那些小孩」、「真的超火大，燙傷對大人來說就很痛苦了，何況小孩」、「可能燙傷可以拿到更多同情金援」。