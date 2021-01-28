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持八種凶器刺殺190處傷口 台南殺母凶嫌：後悔了

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南佳里區30歲李姓男子去年9月底才從療養院被接回家，由母親照顧，不滿母親干涉其交友，還懷疑母親想害他，10月22日深夜爭執後，他持利剪刺殺母親後，取出水果刀、鐵鎚等八種凶器刺殺、敲打頭部，致全身計190處銳器傷、刮擦傷送醫不治，「後悔了」他說，當時趁母親還活著，趕快打開門求救。辯護人主張他處於精神疾病發病狀態下動手，台南地院決定先送精神鑑定再開庭審理。

檢方依家暴殺害尊親屬罪嫌起訴李，今天下午召開準備庭，他當庭認罪。他表示，當時狗在家裡叫，他有聽警察在外的聲音，過了幾分鐘後，他覺得後悔了，趁母親還活著，趕快開門，叫警察快叫救護車

面對院方提出剪刀、水果刀、檳榔刀、電烙鐵、燈管及鐵鎚等凶器畫面，李坦承持該凶器刺殺母親，法官詢及犯案過程及扣案剪刀如何使用，他說「忘記了」。法官提及李持凶器刺殺，造成李母頭、胸、身軀及四肢全身190處大小傷口等語，他質疑「傷口有那麼多？」，法官說明，釋依法醫研究所解剖鑑定報告，計167處銳器傷、23處刮擦傷。李這才靜默不語。

李的辯護人表示，李17歲時即有妄想症送醫紀錄，期間也有就醫及嘉南療養院住院紀錄，且據員警所言，當時李提到「拜託你拿槍射死我」等語，認李處於精神疾病發病狀態下動手，行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不辨識其行為違法或辨識行為能力顯著降低。

因此，法官也決定將他先送精神鑑定，待鑑定報告出爐後，再開庭審理。

台南市30歲李姓男子不滿母親干涉其交友，還懷疑母親想害他，去年10月22日深夜持利剪等八種凶器刺殺母親，致全身計190處傷口，「後悔了」他說，當時趁母親還活著，趕快打開門求救。圖／本報資料照
台南市30歲李姓男子不滿母親干涉其交友，還懷疑母親想害他，去年10月22日深夜持利剪等八種凶器刺殺母親，致全身計190處傷口，「後悔了」他說，當時趁母親還活著，趕快打開門求救。圖／本報資料照

警察 救護車 家暴

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