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帥哥美女牌網交慫恿投資TTC幣 3個月騙5千萬主嫌遭起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

詐騙集團首腦余鈞庭利用帥哥、美女大頭照，透過網路交友軟體APP，慫恿投資虛擬貨幣TTC，誆稱下載「TINANCE」系統能賺取匯差，收錢後斷絕聯繫，由水房洗走贓款，短短3個月向34人騙走5000萬元。台北地檢署今依違反銀行法、組織犯罪防制條例、 洗錢防制法、刑法詐欺等罪起訴余男等10人。

檢警調查，余鈞庭（30歲）從事地下匯兌。設立詐團自2019年12月起透過微信、WhatsApp等交友軟體接觸被害人，使用帥哥、美女大頭照，閒聊鬆懈心防後，說服下載「TINANCE」手機APP或電腦版網頁，宣稱可投資TTC幣輕鬆賺錢。

被害人匯款至指定帳戶，或以比特幣、泰達幣、乙太幣付款，初次投資3000元，隔天APP或網頁系統即顯示獲利1萬5000元，眾人嚐到甜頭後加碼給錢，發現系統關閉，聯絡不上對方。

余男與同夥在桃園市經營水房，將帳戶款項、電子錢包貨幣轉至香港或大陸，被害人求償無門。去年4月起被害人陸續報案，檢察官指揮刑事局刑事局偵七大隊第二隊搜索並拘提余男等人到案。

據了解，余男否認詐騙，稱投資虛擬貨幣，協助客戶匯款至境外。警方清查，被害人多為男性工程師、女性護理人員，最多被騙500萬元，持續通知被害人並追查詐欺機房。

詐騙集團首腦余鈞庭利用帥哥、美女大頭照，透過網路交友軟體APP，慫恿投資虛擬貨幣TTC，再由水房洗走贓款，向34人騙走5000萬元。台北地檢署今依違反銀行法等罪起訴余男等10人。圖／本報資料照。
詐騙集團首腦余鈞庭利用帥哥、美女大頭照，透過網路交友軟體APP，慫恿投資虛擬貨幣TTC，再由水房洗走贓款，向34人騙走5000萬元。台北地檢署今依違反銀行法等罪起訴余男等10人。圖／本報資料照。

詐騙集團 交友軟體 虛擬貨幣

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