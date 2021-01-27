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加強隔離檢疫 矯正署北中南設防疫中心

中央社 / 台北27日電

矯正署今天表示，加強隔離檢疫，北中南設置防疫中心，台中首座防疫中心84床已完成，北高預計月底完成共84床；疫情當前，18日起使用手機上網連結申辦，即可行動接見收容人。

此外，每月報請假釋審核約700人至800人，法務部矯正署秉持人道關懷，春節前夕加速審核假釋，並聯繫檢察機關儘速核發釋放命令，協請法院裁定假釋交付保護管束相關事宜，期許各監所符合假釋要件的收容人，最慢在2月9日都能出監返家團聚、擁抱親情。

法務部今天辦理媒體茶敘，由矯正、檢察、行政執行機關分別報告春節前溫暖關懷措施。法務部長蔡清祥指出，矯正署加速審核假釋，使收容人受惠外，也要鼓勵他們更生，儘速回歸社會；防疫措施部分，考量疫情嚴峻，矯正署及早辦理北中南設置防疫中心，包括最近的桃園地區，矯正署也有提早做嚴格管制，堅守防疫零破口。

蔡清祥說，行政執行署平常就有做關懷弱勢及公益，有按時序進行，面臨春節即將到來，繼續給予關懷，讓繳納的義務人感受到社會的溫暖；檢察機關有柔性司法的一面，對於更生保護、犯罪被害人保護等，由觀護人來多承擔責任，讓檢察官回歸到原本的偵查、公訴及執行的業務。

矯正署副署長許金標表示，北中南設置防疫中心部分，台中看守所於去年12月21日已完成設置首座防疫中心，有84床；後續台北看守所及高雄第二監獄設置中，預計月底完成，各24床及60床。

許金標說，矯正機關已建置多元且足量的通訊設備（323具插卡式電話、139具遠距接見設備及130具行動接見設備），並於18日起開放全國民眾使用手機上網申請與收容人行動接見，符合家屬與收容人維繫親情、春節關懷探視及機關防疫的需求。

假釋 春節 法務部

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