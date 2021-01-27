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億麗高層涉假交易套取10億資金 檢調約談5嫌

中央社 / 台北27日電

億麗科技股份有限公司前陳姓監察人涉為周轉資金，與高層合謀以假交易套取10億元，事後還款，仍涉及財報不實等罪。北檢今天兵分12路搜索，約談億麗董事長、陳男等5人。

檢調獲報，股票上市的億麗科技前陳姓監察人另開設2家公司經營煤炭買賣，民國103年間因資金需求，得知億麗科技有大筆現金資產，與億麗科技高層合謀假交易套取資金。

億麗科技涉嫌與陳姓男子掌握的英屬維京群島商公司簽訂採購煤炭契約，以支付貨款名義將資金流入陳男；事後陳男以其掌握的另家香港商公司向億麗科技以略高價格買回煤炭，以假交易進行真借貸，於103至104年間，億麗科技陸續借出新台幣10億元資金。

檢調查出，億麗科技高層為掩飾犯行，登載不實的會計科目，雖然陳姓男子都有持續還款，並未造成億麗科技損失，仍涉嫌違反商業會計法、證券交易法的財報不實等罪嫌。

台北地檢署今天指揮調查局兵分12路搜索，以犯罪嫌疑人身分約談億麗科技黃姓董事長、冷姓總經理、陳姓財務副總經理、時任林姓副董事長、時任陳姓監察人等5人到案。

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