劉樂妍涉減租賄選不到庭 檢察官建議通緝

藝人劉樂妍涉選舉期間貼文說，房客投票給北市議員羅智強即可減租1000元，遭北檢起訴；北院發傳票至大陸，告知今天開庭，劉樂妍親自簽收後仍未到庭，檢察官建請法官依法通緝。

全案緣於，劉樂妍在2018年九合一選舉期間在社群網站上發文，指她問房客11月24日要不要回家投票，房客回答不會。她跟房客說，「你11月24日如果回家投羅智強，這個月房租，我給你減1000塊」。

劉樂妍貼文內容引發議論，有網友認為劉樂妍行為有具體名字及具體對價，涉及賄選，向台北地檢署檢舉。檢察官傳喚劉樂妍到案說明後，依違反選罷法將她起訴，案件移由台北地方法院審理。

北院今天開庭，但劉樂妍未到庭。法官表示，她多次未到庭，今天的庭期，早在去年10月28日就定庭，傳票經過海基會已送達她在大陸河北省廊坊巿燕郊的地址，她在去年12月3日親自簽收，另依外交部回函，她並沒有被限制入境台灣，應有足夠時間可以返台並於今天到庭說明。

辯護人表示，去年底曾聯繫上劉樂妍，但沒告知後續開庭日期，有告知法院會寄傳票給她，她應該是因為疫情關係，沒有返台，應屬有正當理由不到庭。

公訴檢察官表示，劉樂妍經合法傳喚、未被限制入境台灣，並無合理請假事由，又持續不斷在社群網站上發言勸在大陸的台灣人，不要回台灣過年等語，另依據大陸河北省1月12日宣布的管理措施「人員、車輛非必要不外出」可知還是可以外出，如果有訴訟必要，是可以外出，可見劉樂妍應是決心不到庭，已構成逃亡，請依法通緝。