今年首波全國打詐抓2千人 假檢警車手、靈骨塔詐團落網

警政署上周起全國同步打擊詐欺，查獲假檢警車手集團、外匯投資老鼠會及靈骨塔詐騙集團等320件；警方前年打詐兩波，去年因新冠肺炎疫情暫緩，今年為避免詐欺案上升，首度打詐，緝獲2386名犯嫌被法院裁定羈押340人，查扣不法所得逾3億元。

警方調查，徐姓男子（37歲）曾在台北市中山區從事酒店經紀，前年7月起涉嫌指揮車手假扮檢察官、健保局人員，替假檢警詐團向被害人當面拿現金及提款卡，再持提款卡赴ATM領錢，騙走20多人近2千萬元。

刑事局偵一大隊第一隊追查，去年2月至本月拘提徐等17人，含涉嫌洗錢的4名當鋪員工，依詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌移送，檢方複訊後令交保。

許姓男子（42歲）等人涉嫌自稱英國ATFX網站台灣區代理，招募下線投資外匯、期貨、股票、虛擬貨幣，指示匯款香港；警方查扣電腦帳冊發現代理商668人、會員6769人，匯出款項高達3億元，有被害人未拿回錢，正在清查是否涉及詐欺。

刑事局偵九大隊第一隊上月29日搜索位於北市中山區某商辦大樓的辦公室，陸續拘提、逮捕許等10人，依期貨交易法罪嫌移送，許以100萬元交保，其餘犯嫌3至50萬元交保。