警政署全國同步打詐 農曆年前逮2386嫌

警政署自18日起至29 日執行「全國同步打擊詐欺專案行動」，針對查緝詐欺集團和查扣不法所得兩大面向加強打擊，迄今共查獲320件、2386嫌，並查扣不法所得新台幣3億餘元，其中現金有1.6億餘元。

農曆春節將至，警政署刑事局打擊詐欺犯罪中心今天舉行專案成果記者會，副局長鄧學鑫表示，為壓制詐欺集團氣燄，讓民眾安心過好年，特於農曆春節前規劃執行「全國同步打擊詐欺專案行動」，鎖定查緝詐欺集團和查扣不法所得兩大面向加強打擊。

鄧學鑫指出，專案行動期間統計截至26日止，共查獲詐欺犯罪集團320件、逮2386嫌，並查扣不法所得現金1億6606萬餘元、房屋2處、汽車33輛，合計查扣資產金額約3億564萬餘元。

另為斬斷金流，也同步結合執行「淨源專案」搜索20處轉帳洗錢機房，計查獲37嫌，查扣桌上型電腦119台、筆記型電腦10台、手機31支、筆記本11本、NAS硬碟11台、監視器主機2台、監視器鏡頭2支及現金232萬餘元等贓證物。

刑事局指出，觀察國內詐欺案每日平均發生數可知，專案期間較專案執行前1個月已下降近3成，日均數減少42.58件、減幅29.68%，顯見打擊成效。

其中，刑事局偵查第一大隊偵破以酒店經紀徐男為首的假檢警詐欺暨水房集團，其自民國108年7月訛詐民眾，再指揮旗下少年車手約定面交或前往ATM取款，初估不法獲利逾千萬元，專案小組去年和今年1月發動兩波拘提行動逮17嫌，全案詢後依涉詐欺及違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法、槍砲彈藥刀械管制條例等罪送辦。

另，刑事局偵查第九大隊也偵破以許嫌為首的非法經營外匯期貨交易平台詐欺集團，其利用假投資（交友）詐騙手法，以開設假投資平台誘騙被害人開立MT4（外匯交易平台）帳戶，進行投資詐欺行為，且在北市中山區非法經營科技公司」對外招募6000名民眾成為電子交易平台會員跨境交易，非法獲利6000多萬元，警於去年底至今年1月間查獲10嫌並依涉違反期貨交易法送辦。

刑事局電信偵查大隊日前也獲報，以黃嫌為首的靈骨塔吸金詐騙集團，藉標榜提供免費銷售殯葬商品服務，卻偽冒買方代書、公司撥款員訛稱有買方需購特定數量殯葬產品，誘騙被害人購買大量塔位、骨灰罐等物轉賣，共計21人受害、財損至少2000萬元，警見時成熟於今年1月18日拘提11嫌到案送辦，其中10嫌聲押獲准。