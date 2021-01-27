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2名搶匪持槍搶竹市農會？防搶演練超逼真

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市三姓橋農會稍早遭2名搶匪持槍闖入，要脅員工交錢，得手數萬元現金後騎車逃逸，警方獲報全副武裝進行攔截圍捕，15分鐘後將搶匪壓制逮捕，超逼真的畫面原來是警方模擬的「防搶演練」。

農曆春節將至，現金流量大增，銀行、銀樓、農會都容易成為歹徒覬覦的目標；新竹市警三分局今在轄內三姓橋農會舉辦金融機構防搶暨攔截圍捕演練，由於現場情境逼真，怕嚇到路過民眾，警方全程都提醒民眾只是演練。

警方指出，演練狀況為兩名歹徒頭戴安全帽及口罩持槍衝進農會，喝令員工交錢，兩人得手現金後騎車逃離。警方偵查隊接獲通報，趕至銀行現場進行封鎖、採證、調閱監視畫面，線上警網則在各重要路口攔截，佈下天羅地網將搶匪壓制逮捕。

警方指出，希望藉防搶暨攔截圍捕演練增進各機構業者自我安全防衛與臨時應變能力，提升整體偵查犯罪功能，做到「立即破案」、「有案必破」，確保社會治安及保障民眾生命財產安全。

警方獲報全副武裝進行攔截圍捕，二十分鐘後將搶匪壓制逮捕，超逼真的畫面原來是警方模擬的防搶演練。記者王駿杰／攝影
警方獲報全副武裝進行攔截圍捕，二十分鐘後將搶匪壓制逮捕，超逼真的畫面原來是警方模擬的防搶演練。記者王駿杰／攝影

農會 新竹 銀樓

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