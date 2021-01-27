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抓包夫與男藥頭偷情　妻離婚後竟也愛上這藥頭

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

38歲陳姓女子與黃姓男子原為夫妻，因抓包黃男與吳姓男子偷情，憤而離婚但心有不甘，陳女事後為釐清吳男何處比自己好，遂接近吳男，最後卻與吳男同居；台北市警方日前偵辦毒品案時查獲吳男持有毒品安非他命，有關吳男的複雜三角關係才就此曝光。

據悉，警方日前針對1件毒品案進行溯源，發現上游藥頭是56歲吳姓男子，經埋伏蒐證，員警到吳男位於北投立農街的住處執行搜索，分別在吳男及陳女身上查獲毒品安非他命1公克。

面對警方詢問，陳起初供稱毒品是黃姓前夫給的，但細節交代不清，警方進一步追問，陳才吐實毒品是吳姓男友給的。陳說，她原與黃男結婚，婚後黃男時常早出晚歸甚至不回家，還常常躲起來用手機傳訊息，她懷疑黃男外遇，某次伺機偷看黃手機，竟意外發現黃和吳在交往。

陳事後憤而與黃離婚，卻又不甘，想搞清楚吳男到底哪裡比自己好、有什麼魅力，遂要求黃男帶自己去找吳男見面，未料陳女認識吳男後不久，兩人竟互生情愫，交往同居。

警方表示，吳男原本否認販毒、供毒給陳女，但遭據通聯紀錄及陳女說詞戳破謊言；陳女雖稱沒有吸毒，但尿檢呈毒品陽性反應。全案警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌將2人送辦。

台北市警察局。記者李隆揆／攝影
台北市警察局。記者李隆揆／攝影

毒品 離婚 結婚

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