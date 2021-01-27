「黑風寨」餐廳債務糾紛 雪山飛狐「胡一刀」救主開槍

新北市新莊區保鑣胡一刀，去年9月間陪同老闆「Ken哥」到市民大道「黑風寨」餐廳談判，見老闆被眾人圍住，情急下持空氣槍朝男子黃宥翔頭部近距離「行刑式」開一槍，子彈嵌入頭部，而黃男忍痛與眾人以刀械棍棒痛毆胡。台北地檢署今依殺人未遂、傷害罪起訴胡等4人。

「胡一刀」是金庸武俠小說「雪山飛狐」、「飛狐外傳」男主角胡斐之父，外號「遼東大俠」。檢警調查，胡一刀（38歲）是「Ken哥」陳建州（不是藝人）的保鑣，他案發前僅到職一周。「Ken哥」與黃男有債務糾紛，相約談判。

去年9月10日晚間，「Ken哥」開車去新北市新莊區胡一刀住處載他去位於台北市市民大道的「黑風寨搖滾酒食文化」，路途中「Ken哥」把一把空氣槍交給胡並說：「今天可能有事發生，你見機行事。」

到場後，黃男的人馬將「Ken哥」團團包圍，雙方一觸即發，胡一刀見狀，隨即拔出防身的空氣槍並繞到黃男後面，近距離朝其後腦開一槍，以為能阻止一群人一言不合、準備大展身手。

豈料，鋼珠嵌入黃男後腦勺，僅造成0.5公分撕裂傷，並沒有碰到頭骨，而黃男則忍痛和與同夥陳宜任及吳柏寰等人以刀械棍棒一陣亂毆胡一刀。胡頭臉部嚴重受傷、左大腿被砍傷且肌肉筋膜受傷。

警方獲報，立刻將胡一刀送醫急救，並由檢察官向法院聲請搜索票，去搜索「Ken哥」住處。不過，在住處並沒搜到毒品及違禁物，因此未將「Ken哥」移送檢方偵辦，只移送抓得到人的胡一刀及黃男、陳宜任及吳柏寰。

據了解，胡男到案後承認開槍，但辯稱，「確信不會死人，因為它是假槍。」還說：「我是為了嚇阻，覺得這是最有效的方式。」檢方查出，扣案的空氣槍經鑑定沒有殺傷力，胡被警方移送違反槍砲彈藥刀械管制條例部分予以簽結。