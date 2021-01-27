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影／ 館長曝恐怖風聲「要打到他死為止」 警：全力偵辦

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

館長」陳之漢去年8月底在林口自家健身房前遭開槍擊中倒地，雖抓到兇嫌後起訴，但館長事後表示「真兇尚未找出」。如今事隔近5個月，館長昨天開直播透露又有道上風聲傳出，「上次殺館長不成，第二波一定打到他死為止」；對此，館長回應，乾脆準備3千萬，若哪天不幸被殺，誰幫他報仇就可以拿到3000萬。此消息被轉發到PTT，引起許多網友熱議。

「館長」陳之漢昨開直播談起去年8月底遭槍擊一案，他表示目前傷口尚未完全復原，卻又在近日聽聞道上消息滿天飛，有消息指「上次殺館長不成，第二波一定要給他死」。館長坦言此消息讓他既憤怒又害怕，自上次遭槍擊過後，他請了一批高手保鑣保護自身安全，每個月至少多了100萬以上人事開銷，如今卻連真兇都沒抓到，讓他不禁大嘆「我是住在安居樂業、有法治的台灣耶！莫名其妙！」

新北市刑大大隊長黃壬聰今天召開記者會嚴正聲明，他表示，針對各項幫派不法活動情資，新北市警局均十分重視，將積極查證消息來源及真實性，全力偵辦，並重申絕不容許黑道幫派在新北市轄內任何不法活動，如有發現必全力偵辦，並向上溯源為首者及追查幕後涉及之幫派組織，提報治平專案以組織犯罪移送。

他指出，幫派份子不要心存僥倖，新北警方對幫派分子態度為絕對的零容忍，未來也將秉持向黑道宣戰的態度，以除惡務盡的精神，來檢肅、消滅不法幫派，保障市民安居樂業。

館長陳之漢。圖／聯合報系資料照片
館長陳之漢。圖／聯合報系資料照片
上次殺不死？館長昨曝「恐怖風聲」，新北市刑大大隊長黃壬聰今天嚴正聲明，不容許黑道幫派在新北市轄內任何不法活動，如有發現必全力偵辦。記者王長鼎／翻攝
上次殺不死？館長昨曝「恐怖風聲」，新北市刑大大隊長黃壬聰今天嚴正聲明，不容許黑道幫派在新北市轄內任何不法活動，如有發現必全力偵辦。記者王長鼎／翻攝

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