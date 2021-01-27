影／防搶影片警找梗 空拍機、航海王魯夫、連續劇全上場

農曆新年將至，台中市警局各分局為了過年前防搶宣導，為避免每年行禮如儀拍攝教條式的宣導，各分局紛紛挖空心思，拍攝金融機構防搶影片，第四警分局利用知名漫畫「航海王」的角色扮像當搶匪，還利用空拍機製造大場面，而五分局則是連續兩年，找來具喜感的偵查隊小隊長陳泓利，擔任「追夢人」角色，拍攝連續劇式的宣導影片，就是希望吸引民眾目光，達到宣導效果。

台中市第四、第五警分局的防搶宣導影片，分別在昨天、今天陸續在分局官網、臉書上線，四分局取材日本知名漫畫「航海王」的主角造型扮演搶匪，行搶後由警方利用口袋戰術、空拍機偵搜的方式，讓歹徒無所遁形，另外防搶影片中也出動防爆偵蒐警犬「Ninja忍者」參與演練。

另外五分局則是找來偵查隊小隊長陳泓利，擔任防搶影片中搶匪「追夢人」的角色，因陳平時留有一頭泡麵頭，十分有喜感，也被分局網羅，擔任防搶影片主角，且陳在去年時就拍攝防搶影片第一集，今年是第二集，採連續劇呈現，更有話題，去年陳扮演搶銀行彈匣沒裝上手槍的烏龍搶匪，今年則是戴著口罩行搶又被行員認出而落網的橋段，讓宣導之餘，更具娛樂效果。

台中市警局表示，希望透過各分局的宣導影片，提升警方犯罪預防的宣導效果，喚起民眾提高警覺「安心玩過年，年過完心安」。年節期間民眾現金需求較大，若有出遊要提高警覺，注意身旁扒竊；舉家外出時，可向警方申請治安風水師，提供居家檢測之防竊注意事項；如有大筆金額存、提款時，也可申請護鈔確保自身與財物安全。