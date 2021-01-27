影／防搶影片警找梗 空拍機、航海王魯夫、連續劇全上場
農曆新年將至，台中市警局各分局為了過年前防搶宣導，為避免每年行禮如儀拍攝教條式的宣導，各分局紛紛挖空心思，拍攝金融機構防搶影片，第四警分局利用知名漫畫「航海王」的角色扮像當搶匪，還利用空拍機製造大場面，而五分局則是連續兩年，找來具喜感的偵查隊小隊長陳泓利，擔任「追夢人」角色，拍攝連續劇式的宣導影片，就是希望吸引民眾目光，達到宣導效果。
台中市第四、第五警分局的防搶宣導影片，分別在昨天、今天陸續在分局官網、臉書上線，四分局取材日本知名漫畫「航海王」的主角造型扮演搶匪，行搶後由警方利用口袋戰術、空拍機偵搜的方式，讓歹徒無所遁形，另外防搶影片中也出動防爆偵蒐警犬「Ninja忍者」參與演練。
另外五分局則是找來偵查隊小隊長陳泓利，擔任防搶影片中搶匪「追夢人」的角色，因陳平時留有一頭泡麵頭，十分有喜感，也被分局網羅，擔任防搶影片主角，且陳在去年時就拍攝防搶影片第一集，今年是第二集，採連續劇呈現，更有話題，去年陳扮演搶銀行彈匣沒裝上手槍的烏龍搶匪，今年則是戴著口罩行搶又被行員認出而落網的橋段，讓宣導之餘，更具娛樂效果。
台中市警局表示，希望透過各分局的宣導影片，提升警方犯罪預防的宣導效果，喚起民眾提高警覺「安心玩過年，年過完心安」。年節期間民眾現金需求較大，若有出遊要提高警覺，注意身旁扒竊；舉家外出時，可向警方申請治安風水師，提供居家檢測之防竊注意事項；如有大筆金額存、提款時，也可申請護鈔確保自身與財物安全。
市警局指出，近期本土COVID-19疫情，民眾常在家上網，小心各種網路詐騙手法，例如假投資、假交友、假解除分期付款等，可撥打165或至派出所向警方查證，切勿聽從指示前往匯款，平白蒙受財物損失。最後「酒駕零容忍，執法無年假」，年節有聚餐或小酌，要指定駕駛不飲酒或搭計程車，養成酒後不開車、開車不喝酒的好習慣。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言