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店家控警追贓車致撞毀店面 母也被撞飛 批警後續不作為

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導

近日有民眾在臉書爆料公社po文指出，桃園市八德區合興二街本月21日發生嚴重車禍，1輛馬自達汽車高速撞進路旁自己開的小吃店，導致自己的母親被撞飛，店面全毀，而整起事故起因為警方追贓車所致，但後續警方卻沒有處理作為，現在沒了收入還要支付家人醫藥費，生活困頓、欲哭無淚。

店家po文怒批，警方追車過程中導致嚴重的財產損失要算誰的？幸好當時店內剛好沒有客人，現在無法開店營業還要照顧受傷家人，沒有收入又要支付藥費用，生活頓時陷入困境。且當晚到仁愛派出所了解後續處理狀況，警方還以「偵查不公開」為由不給看監視器影像，甚至被員警喝斥離開，人民保母如此態度求助無門。

中壢警分局指出，21日早上9時許，仁愛派出所員警於新中北路上發現一部失竊車輛，警方尾隨其後欲示警其停車時竊嫌即加速逃逸，因車速過快失控撞入合興二街之民宅，竊嫌棄車逃逸，警方立即上前追緝，合力將竊嫌逮捕壓制，於身上起獲改造槍枝、毒品等贓證物，全案依槍砲、毒品、竊盜及過失傷害等罪移送桃園地檢署偵辦。

警方強調，「過程中符合追緝刑案車輛作業程序規定」，車禍發生當下因嫌犯逃跑，副駕駛座員警下車追緝，而開車的員警確認小吃攤狀況後，立即通知救護車到場處理傷患救護，並通知消防車到現場警戒。後續將依規定受理店家提出的過失傷害告訴，而店家損失，依法向犯嫌求償。

店家po批警方追贓車撞進路旁店家，後續卻不作為。記者高宇震／翻攝
店家po批警方追贓車撞進路旁店家，後續卻不作為。記者高宇震／翻攝
逃逸竊嫌遭警方合力逮捕壓制。記者高宇震／翻攝
逃逸竊嫌遭警方合力逮捕壓制。記者高宇震／翻攝

毒品 車禍

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