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影／高雄警查毒販發現動物用藥 懷疑摻入毒品咖啡包

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄市警方查獲洪姓男子涉嫌販毒，在他租屋逮捕5男1女，搜出各類毒品及毒品咖啡包百餘公克。警方搜查他的屋內，另發現多包動物用藥劑，懷疑可能用來摻入毒品咖啡包。警方將把毒品咖啡包送驗，瞭解毒品咖啡包成分。全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

高雄市刑警大隊偵三隊接獲線報，指洪姓男子涉嫌販毒，追查出他在高雄市橋頭區某大樓租屋，1月24日動員查緝，在屋內查獲海洛因、安非他命、毒品咖啡包及一粒眠等毒品，以及疑販毒所得16萬元，逮捕洪姓男子（32歲）與女友劉姓女子（33歲），以及另孫姓（21歲）等4名男子。

警方查出，其中孫姓男子在少年時期涉妨害自由案，經協尋未到案，成年後由法院發布通緝。

警方在屋內搜查相關物證，發現電視櫃內囤放多包動物用藥劑，是專治雞、豬、牛感冒用藥。警方查問他藥劑用途，他稱是用來給動物治感冒，但因他並沒飼養雞、豬、牛，只養了1隻狗，警方諮詢獸醫，了解服用這類藥劑會昏昏沈沈，懷疑洪將這種動物用藥摻入毒品咖啡包賣給別人，但洪否認製毒。

警方將洪姓男子（中）移送法辦。記者林保光／翻攝
警方將洪姓男子（中）移送法辦。記者林保光／翻攝
警方查毒販，發現多包動物用藥。記者林保光／攝影
警方查毒販，發現多包動物用藥。記者林保光／攝影
警方在洪姓男子住處，搜出的毒品及現金。記者林保光／攝影
警方在洪姓男子住處，搜出的毒品及現金。記者林保光／攝影

毒品 咖啡 販毒

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