影／高雄警查毒販發現動物用藥 懷疑摻入毒品咖啡包

高雄市警方查獲洪姓男子涉嫌販毒，在他租屋逮捕5男1女，搜出各類毒品及毒品咖啡包百餘公克。警方搜查他的屋內，另發現多包動物用藥劑，懷疑可能用來摻入毒品咖啡包。警方將把毒品咖啡包送驗，瞭解毒品咖啡包成分。全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

高雄市刑警大隊偵三隊接獲線報，指洪姓男子涉嫌販毒，追查出他在高雄市橋頭區某大樓租屋，1月24日動員查緝，在屋內查獲海洛因、安非他命、毒品咖啡包及一粒眠等毒品，以及疑販毒所得16萬元，逮捕洪姓男子（32歲）與女友劉姓女子（33歲），以及另孫姓（21歲）等4名男子。

警方查出，其中孫姓男子在少年時期涉妨害自由案，經協尋未到案，成年後由法院發布通緝。